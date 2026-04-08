Про це детальніше розповіли у виданні Express. Там уточнили, що часом реакції пухнастиків залишаються непоміченими або ж неправильно трактують, попри поширену думку про очевидність поведінки собак.

Що свідчить про пригінчений стан вашого собаки?

Фахівці наголосили, що виховання собаки потребує постійної уваги й відповідальності, тому рішення завести домашню тварину має бути добре обдуманим. Навіть дбайливі власники не завжди правильно розуміють поведінку улюбленця, через що часто звертаються по пояснення до експертів або шукають відповіді в соцмережах.

Окремо кінологи звертають увагу на поширений людський жест – обійми. За словами спеціаліста Філіпа Легуда, те, що для людини є проявом любові, собака може сприймати як дискомфорт.

Обмеження рухів і тісний контакт іноді викликають у тварини стрес або відчуття небезпеки, особливо під час взаємодії з дітьми.

Важливо! Про те, що собаці некомфортно, можуть свідчити напружена поза, відведені назад вуха, часте облизування, натягнуті губи чи піднята лапа.

Такі сигнали вказують на внутрішнє напруження, навіть якщо агресії немає. Натомість про гарний настрій тварини говорять розслаблене тіло, вільна поведінка, помахи хвостом, природне положення вух і спокійний вираз морди з привідкритим ротом – це ознаки того, що собака почувається у безпеці.

Ветеринари також рекомендують використовувати тест PEEP для оцінки стану улюбленця. Він включає чотири критерії:

поставу (напруження чи тремтіння);

очі (розширені зіниці, напружений погляд);

вуха (чи притиснуті назад);

поведінку (уникання контакту, спроби сховатися або втекти).

У разі будь-яких тривожних змін у поведінці фахівці радять не зволікати та звертатися до ветеринара за професійною консультацією.

