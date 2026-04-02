Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як саме собаки сприймають сигнали людини. Про це пише Science Alert з посиланням на дослідження Науково-дослідницького інституту Мессерлі.

Який експеримент провели вчені?

Власникам собак не завжди вдається змусити улюбленців виконувати команди або приносити предмети. Однак нове дослідження науковців показало, що існує простий і ефективний спосіб привернути увагу тварини.

Виявилося, що найкраще собаки реагують, коли людина одночасно вказує на об’єкт і дивиться на нього. Саме така комбінація сигналів значно підвищує шанси, що тварина правильно зрозуміє команду.

У межах експерименту австрійські вчені залучили 20 собак різних порід, серед яких були безпородні тварини, стаффордширські тер’єри, австралійські вівчарки та пуделі. Для дослідження на них надягали спеціальні шоломи для відстеження руху очей. Це дозволило точно визначити, куди саме дивляться тварини у різних ситуаціях.

Рухи, які виконували під час експерименту / Фото Крістофер Вольтер

Під час експерименту перед собаками ставили дві миски, але лише в одній з них були смаколики. Вчені використовували різні сценарії: вказували на миску, дивлячись на собаку, дивилися лише на миску або поєднували жест і погляд.

Також дослідники застосували знайомий багатьом власникам трюк – імітували кидання м’яча, хоча насправді не кидали його.

Результати показали, що найкраще собаки орієнтувалися саме тоді, коли людина одночасно вказувала на миску і дивилася на неї. Натомість найгірші результати були у випадку, коли вчені лише імітували дію без реального сигналу.

Провідний автор дослідження Крістоф Вольтер зазначив, що погляд і жест працюють окремо, але разом дають значно сильніший ефект.

Результати дослідження свідчать, що собаки сприймають не лише окремі жести, а й комплекс комунікаційних сигналів людини. Це означає, що для ефективного навчання важливо поєднувати кілька способів взаємодії.

Як навчити собаку нових команд?

Багато власників собак очікують швидких результатів у дресируванні, однак це одна з найбільших помилок, яка лише гальмує процес. Кінологиня Антея пояснює: навчання має бути поетапним, спокійним і системним.

За її словами, основа будь-якої команди – це чітка послідовність: назва, наведення у потрібну позицію та обов’язкове заохочення. Водночас важливо уникати негативу, адже крик чи покарання можуть сформувати у собаки страх і повністю відбити бажання працювати. Особливу увагу експертка звертає на нетерпіння власників.

Люди дуже часто хочуть усе та одразу. Якщо ви вчите навіть просту команду, починайте з поетапного підходу: собака лягла – ви її нагородили, знову лягла – знову нагородили. Не потрібно одразу намагатися отримати фінальний вигляд команди. Уже на третій-четвертий раз собака не готова самостійно прийняти позицію, і ви просто збиваєте те напрацювання, яке зробили до цього,

– розповіла кінологиня.

Кінологиня наголошує, що поспіх часто призводить до ще однієї проблеми відносяться хаотичні дії під час тренування. Через це тварина починає губитися і втрачати розуміння того, що від неї хочуть.

Ще одна поширена помилка – занадто довгі тренування.

"Власники часто намагаються досягти нереальних результатів за одну сесію, і вона триває 5 – 10 хвилин або навіть довше. Але краще зробити п’ять коротких сесій по одній хвилині, ніж одну довгу. Собака краще засвоює інформацію на коротких етапах, ніж коли змушена довго повторювати одне й те саме – тоді вона починає фруструвати та перенапружуватися", – каже вона.

Фахівчиня радить не поспішати та дотримуватися чіткої структури занять: відпрацювали дію, заохотили, зробили паузу або змінили позицію. Такий підхід допомагає собаці краще розуміти процес і швидше закріплювати результат.

У підсумку, ключами до успішного навчання є регулярність, короткі сесії та реалістичні очікування. Саме системність, а не швидкість, дає стабільний результат у дресируванні.

