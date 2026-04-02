Это открытие помогает лучше понять, как именно собаки воспринимают сигналы человека. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование Научно-исследовательского института Мессерли.

Какой эксперимент провели ученые?

Владельцам собак не всегда удается заставить любимцев выполнять команды или приносить предметы. Однако новое исследование ученых показало, что существует простой и эффективный способ привлечь внимание животного.

Оказалось, что лучше всего собаки реагируют, когда человек одновременно указывает на объект и смотрит на него. Именно такая комбинация сигналов значительно повышает шансы, что животное правильно поймет команду.

В рамках эксперимента австрийские ученые привлекли 20 собак разных пород, среди которых были беспородные животные, стаффордширские терьеры, австралийские овчарки и пудели. Для исследования на них надевали специальные шлемы для отслеживания движения глаз. Это позволило точно определить, куда именно смотрят животные в различных ситуациях.

Движения, которые выполняли во время эксперимента / Фото Кристофер Вольтер

Во время эксперимента перед собаками ставили две миски, но только в одной из них были вкусности. Ученые использовали различные сценарии: указывали на миску, глядя на собаку, смотрели только на миску или совмещали жест и взгляд.

Также исследователи применили знакомый многим владельцам трюк – имитировали бросание мяча, хотя на самом деле не бросали его.

Результаты показали, что лучше всего собаки ориентировались именно тогда, когда человек одновременно указывал на миску и смотрел на нее. Зато худшие результаты были в случае, когда ученые только имитировали действие без реального сигнала.

Ведущий автор исследования Кристоф Вольтер отметил, что взгляд и жест работают отдельно, но вместе дают значительно более сильный эффект.

Результаты исследования свидетельствуют, что собаки воспринимают не только отдельные жесты, но и комплекс коммуникационных сигналов человека. Это означает, что для эффективного обучения важно сочетать несколько способов взаимодействия.

Как научить собаку новым командам?

Многие владельцы собак ожидают быстрых результатов в дрессировке, однако это одна из самых больших ошибок, которая только тормозит процесс. Кинолог Антея объясняет: обучение должно быть поэтапным, спокойным и системным.

По ее словам, основа любой команды – это четкая последовательность: название, наведение в нужную позицию и обязательное поощрение. В то же время важно избегать негатива, ведь крик или наказание могут сформировать у собаки страх и полностью отбить желание работать. Особое внимание эксперт обращает на нетерпение владельцев.

Люди очень часто хотят все и сразу. Если вы учите даже простую команду, начинайте с поэтапного подхода: собака легла – вы ее наградили, снова легла – снова наградили. Не нужно сразу пытаться получить финальный вид команды. Уже на третий-четвертый раз собака не готова самостоятельно принять позицию, и вы просто сбиваете ту наработку, которую сделали до этого,

– рассказала кинолог.

Кинолог отмечает, что спешка часто приводит к еще одной проблеме относятся хаотичные действия во время тренировки. Из-за этого животное начинает теряться и терять понимание того, что от него хотят.

Еще одна распространенная ошибка – слишком длинные тренировки.

"Владельцы часто пытаются достичь нереальных результатов за одну сессию, и она длится 5 – 10 минут или даже дольше. Но лучше сделать пять коротких сессий по одной минуте, чем одну длинную. Собака лучше усваивает информацию на коротких этапах, чем когда вынуждена долго повторять одно и то же – тогда она начинает фрустрировать и перенапрягаться", – говорит она.

Специалист советует не спешить и придерживаться четкой структуры занятий: отработали действие, поощрили, сделали паузу или изменили позицию. Такой подход помогает собаке лучше понимать процесс и быстрее закреплять результат.

В итоге, ключи к успешному обучению это регулярность, короткие сессии и реалистичные ожидания. Именно системность, а не скорость, дает стабильный результат в дрессировке.

