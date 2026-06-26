Это может стоить жизни: в ГСЧС призывают владельцев не оставлять животных в машине в жару

Высокие летние температуры могут серьезно повлиять и на наших домашних питомцев. Четвероногие, оставшись в закрытом автомобиле в жару, могут перегреться.

Об этом напоминают в ГСЧС Киева. Там также призвали следить за водным балансом пушистиков.

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Как позаботиться о животных в жару?

Из-за летней жары температура воздуха в закрытой машине существенно повышается, поэтому питомец оказывается в опасной ситуации.

Даже несколько минут в закрытой машине при температуре воздуха +20 градусов могут стоить вашему питомцу жизни,

– пояснили в ГСЧС.

Спасатели призвали не оставлять животных в таких ситуациях одних и не оставаться равнодушными, если стали свидетелями подобного безответственного отношения к ним.

Кроме того, следует помнить и о бездомных животных. По возможности, им нужно обязательно налить воды.



Собакам вредно находиться в машине в жару / Unsplash

В целом же жаркая погода представляет собой серьезное испытание для организма собак. В отличие от людей, они практически не потеют, а поддерживают нормальную температуру тела преимущественно с помощью учащенного дыхания.

Именно поэтому перегрев у животных может возникнуть очень быстро, даже если владельцу кажется, что условия остаются безопасными. Чтобы снизить риск теплового удара, ветеринары советуют планировать длительные прогулки на более прохладное время суток.

Важно! Лучше всего выгуливать собаку рано утром, до наступления сильной жары, или вечером после захода солнца, когда воздух и поверхности уже успевают остыть.

Отдельную угрозу летом представляет нагретый асфальт. Если человек не может без дискомфорта держать ладонь на покрытии несколько секунд, то для собаки такая поверхность может вызвать ожоги подушечек лап. Поэтому во время прогулок желательно выбирать затененные маршруты, парки, газоны или грунтовые тропинки.

В жаркие дни чрезвычайно важно обеспечить животному постоянный доступ к воде. Во время прогулок владельцам рекомендуют брать с собой запас питьевой воды и специальные дорожные поилки, чтобы питомец мог пить по мере необходимости.

По рекомендациям ветеринаров, в обычных условиях собака должна потреблять примерно 50 – 60 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса ежедневно. Во время жары этот показатель может увеличиваться, ведь организму требуется больше жидкости для поддержания нормального водного баланса и терморегуляции.