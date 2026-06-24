Именно поэтому летом владельцам стоит пересмотреть привычный график прогулок и следовать рекомендациям ветеринаров. Об этом пишет RSPCA.

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Что нужно знать перед прогулкой летом?

Во время летней жары организм собаки работает в условиях повышенной нагрузки. В отличие от людей, животные почти не потеют и охлаждаются преимущественно за счет дыхания, поэтому перегрев может наступить гораздо быстрее, чем кажется владельцу.

Ветеринары рекомендуют переносить длительные прогулки на утренние и вечерние часы. Лучше всего выходить на улицу до 9:00 утра или после захода солнца, когда температура воздуха и поверхностей становится ниже.

Особую опасность представляет раскаленный асфальт. Если покрытие слишком горячее для человеческой ладони в течение нескольких секунд, оно может обжечь подушечки лап собаки. Поэтому эксперты советуют выбирать маршруты в тени, парки, грунтовые дорожки или газоны.

Во время прогулки питомец должен иметь постоянный доступ к питьевой воде. Для этого владельцам рекомендуют брать с собой бутылку и специальную дорожную поилку.

Специалисты также советуют избегать интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня. Бег, активные игры или тренировки под палящим солнцем могут привести к быстрому истощению и перегреву организма.

Особенно уязвимы к жаре щенки, пожилые собаки, животные с избыточным весом и брахицефальные породы, в частности мопсы, французские бульдоги и боксеры. Из-за особенностей строения дыхательных путей они хуже охлаждаются и требуют дополнительного внимания летом.

Как уберечь собаку от жары?

Как отмечает The Spruse Pets, следует уделять внимание обеспечению животного водой — она должна быть в свободном доступе как дома, так и во время прогулок.

Важным правилом является запрет оставлять собак в закрытых автомобилях, даже на короткое время, поскольку температура в салоне стремительно растет до опасного уровня. Кроме того, следует проверять температуру асфальта, ведь горячее покрытие может вызвать ожоги лап.

Специалисты рекомендуют обеспечивать животным доступ к тени и прохладным помещениям, особенно в жаркие дни. В то же время не стоит полностью стричь шерсть, поскольку она выполняет функцию естественной терморегуляции и защищает кожу от солнца.

Во время прогулок следует внимательно наблюдать за поведением собаки. Признаками перегрева могут быть сильная одышка, вялость, отказ от движения или потеря координации. В случае появления таких симптомов животное необходимо немедленно переместить в тень и обратиться к ветеринару.

Ветеринары также советуют защищать животных от солнечных ожогов, особенно собак со светлой шерстью или открытыми участками кожи. В некоторых случаях можно использовать специальные солнцезащитные средства, рекомендованные для животных.