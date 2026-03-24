Не только способностью разминировать территории: чем уникальна порода пса Патрона

Четвероногие друзья нередко приобщаются к борьбе с врагом в условиях полномасштабной войны. Одним из таких является пес-сапер из ГСЧС по имени Патрон. Собака известен помощью в разминировании территорий, он стал звездой сети и сейчас о хвостатом герое знают не только украинцы, но и международные лидеры. Не менее интересной за жизненный и карьерный путь Патрона является его порода.

Джер-рассел-терьеры, хоть и небольшие по размеру, однако характеризуются ярким характером и феноменальной работоспособностью. Все подробности о легендарном песике-сапере собрал 24 Канал.

Что известно о Патроне?

Патрон – пес породы джек-рассел. Четвероногий живет со своим владельцем Михаилом Ильевым на Черниговщине и работает в одном из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Малыш имеет собственный именной бронежилет и закрепленное место в автомобиле. Благодаря чрезвычайно чувствительному обонянию и отличной подготовке он способен находить мины, снаряды, бомбы, гранаты и другие опасные взрывные объекты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Патрон обнаружил и помог идентифицировать сотни взрывоопасных предметов.

А еще он стал настоящей звездой как в украинском, так и в международном инфопространстве. В частности, в мае 2022 года он получил престижную награду PalmDogManitarian в Каннах, также получил награду за свою работу из рук президента Украины Владимира Зеленского – медаль "За преданную службу". Эти награды стали для хвостатого далеко не последними.

Как и все уважаемые медийные персоны, Патрон активно ведет личную страницу в Instagram, где и рассказывает все-все-все о своей жизни. А буквально недавно появилось забавное видео, на котором заразную песенку про песика поет не кто иной, как Борис Джонсон.

Чем уникальна порода джек-рассел?

Со своей стороны специалисты из American Kennel Club рассказали, что представители этой породы живые, энергичные, любознательные и дружелюбные. В общем, джек-рассел-терьер был выведен в Англии священником-охотником специально для охоты на лисиц.

Этот очаровательный песик напоминает мягкую игрушку, но на самом деле это неутомимый и очень активный рабочий терьер. Поэтому работа разминировщика прекрасно подошла для нашего Патрона.

Джек-расселы обычно довольно небольшие и размерами достигают 25 – 30 сантиметров в холке. Обычно, вес Джека-Рассела колеблется от 5 до 7 килограммов. Несмотря на это, они имеют крепкое, немного вытянутое строение тела и чрезвычайно яркий характер.

Представители этой породы живут в среднем 15 – 16 лет. Обладают хорошим здоровьем, редко болеют.



Джек-расселы обычно довольно небольшие, но трудолюбивые / Фото Unsplash

Кстати, о характере: это очень энергичные собаки, которые требуют постоянной физической активности, длительных прогулок и активных игр. Они отличаются жизнерадостностью и подвижностью, всегда готовы к развлечениям и способны оставаться активными даже в небольшом пространстве.

Это довольно умная порода, которая быстро усваивает команды и трюки и получает удовольствие от умственных нагрузок. При этом такие собаки могут быть самостоятельными и иногда проявлять упрямство, принимая решения без подсказок человека.

Кроме того, им присущи смелость и решительность, что делает их хорошими охранниками и отличными партнерами для активного отдыха.

Обратите внимание! Темперамент каждой отдельной собаки может немного отличаться, даже в пределах одной породы. Влиять на него также могут социализация, воспитание и среда, в которой растет лайка.

Темные миндалевидные глаза и подвижные V-образные уши джек-расселов создают внимательное и умное выражение, которое является одной из самых привлекательных черт породы. Шерсть у джек-расселов бывает трех типов, но преимущественно белого цвета с черными, рыжими или смешанными пятнами.

Интересно! Еще одного джека-рассела вы могли видеть в фильме "Маска" (1994) с Джимом Керри, где пес Майло сыграл одну из ключевых ролей.



Джек-рассел из фильма "Маска" / Кадр из киноленты

