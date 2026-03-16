Особо опасные: 5 пород собак, которые могут представлять угрозу даже для своих владельцев

Выбор и воспитание четверолапого питомца очень ответственная и серьезная задача, особенно когда речь идет о большой, сильной собаке. Некоторые породы хвостатых из-за особенностей своего темперамента и физических характеристик могут быть угрожающими для людей.

Однако прежде всего поведение собак зависит от правильного считывания их сигналов и соответствующих реакций со стороны хозяев. Подробнее об этом рассказали в Supertails.

Почему четвероногие могут быть опасными для людей?

Специалисты отмечают, что важно помнить несколько ключевых вещей о сильных породах собак. Прежде всего ни одна собака не рождается опасной, зато ее поведение в значительной степени зависит от воспитания, условий содержания, внимания и любви со стороны владельца.

Важно! Эксперты убеждают, что решающую роль играет дрессировка, то есть если начать обучение любимца с раннего возраста, пес вырастет послушным и дружественным компаньоном.

Не менее важна социализация – знакомство щенка с разными людьми, животными и новыми местами помогает сформировать уравновешенный характер.

Кроме того, собакам нужна регулярная физическая активность и возможность играть, ведь энергичный пес, который получает достаточно движения, обычно ведет себя спокойнее и счастливее.

Вместе с этим, по традиционным представлениям, некоторые породы четвероногих все же получили репутацию угрожающих для человека. И на это есть свои логические причины. Прежде всего это их физическая сила: у некоторых собак очень развиты мышцы, мощные челюсти или высокая скорость, что и может потенциально создавать опасность.

Другой причиной является довольно сильный защитный инстинкт, ведь такие животные воспринимают семью как свою "стаю" и стремятся ее оберегать, иногда проявляя чрезмерную бдительность. Также многие породы исторически выводились для охоты, поэтому у них сохранился инстинкт преследования добычи.

Важную роль играет и общественное мнение, которое формирует стереотипные представления. Скажем, если собака определенной породы ведет себя агрессивно, люди часто начинают считать, что все представители этой породы одинаковые.

Какие породы возглавили рейтинг самых опасных собак в мире?

Питбуль

Эти собаки оказываются на вершине многих подобных списков из-за своей силы и мощного укуса, который может достигать примерно 235 PSI.



Питбуль – одна из самых опасных пород собак / Фото Unsplash

Справочно! Этот показатель измеряет силу укуса собаки, что равняется примерно 16,5 килограмма-силы на квадратный сантиметр. Такой укус может нанести глубокие раны, повредить мышцы, сухожилия и даже кости.

В прошлом их нередко использовали для охоты и собачьих боев, из-за чего сформировался стереотип об их агрессивности. Основными факторами риска считают крепкие челюсти, способность долго удерживать укус и сильный охотничий инстинкт. В то же время при правильном воспитании питбули могут быть очень ласковыми, преданными и игривыми семейными любимцами.

Ротвейлеры

Еще одна большая и сильная порода, известна своей преданностью хозяевам. Исторически этих собак использовали для перегона скота и охраны имущества, поэтому они имеют выраженный территориальный инстинкт.



Ротвейлеры могут быть опасными / Фото Unsplash

Их сила укуса может достигать примерно 328 PSI (23 килограммы-силы на квадратный сантиметр), а значительные размеры и мощь делают их способными легко одолеть взрослого человека. Именно сочетание силы и склонности защищать свою территорию часто делает их потенциально опасными для незнакомцев.

Немецкие овчарки

Эти собаки считаются одними из самых умных и трудолюбивых собак. Они смелые, сообразительные и часто используются в служебных структурах. Однако их сильный защитный инстинкт и охотничье поведение могут приводить к агрессии, если животное не получает должного воспитания и достаточной активности.



Немецкие овчарки тоже могут нести угрозу для людей / Фото Unsplash

Сила укуса этой породы составляет примерно 238 PSI (16,7 килограмма-силы на квадратный сантиметр), а при недостатке физической или умственной нагрузки у собак могут появляться проблемы с поведением.

Американские бульдоги

Массивные и очень энергичные собаки, вес которых иногда достигает около 45 килограммов. Благодаря своей физической силе они прекрасно справляются с рабочими задачами, но для неопытных владельцев могут быть сложными в содержании.



Американский бульдог – одна из самых угрожающих пород собак / Фото Unsplash

К факторам риска относят сильный укус, упрямый характер и выраженный инстинкт преследования добычи. Хотя эти собаки обычно не являются агрессивными от природы, им нужен уверенный и последовательный хозяин, который сможет правильно их воспитать.

Доберманы-пинчеры

Эти четвероногие также известны своей скоростью, умом и бдительностью. Их часто используют как охранных собак, ведь они прирожденные защитники.



Доберман может быть опасным для человека / Фото Unsplash

Однако эта же черта может приводить к агрессивной реакции, если животное чувствует угрозу. Сила укуса доберманов иногда оценивается примерно в 600 PSI (42 – 43 килограмма-силы на квадратный сантиметр), а сочетание высокой энергичности, сильного инстинкта защиты и охотничьего поведения делает их очень мощными охранниками. Именно поэтому этим собакам необходимы правильное воспитание, социализация и активный образ жизни.

Что нужно знать владельцам потенциально опасных собак?

Кинолог и зоопсихолог Виталий Новиков поделился советами, как правильно воспитывать собаку и избегать возникновения потенциально угрожающих моментов. Речь идет о правильной реакции хозяина на поведение сотирилапого в различных ситуациях.

Эксперт отметил важность спокойного и убедительного тона в коммуникации с питомцем, а также отметил необходимость приучить собаку к команде "нет".

