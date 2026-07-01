В зоне повышенного риска: какие породы собак могут больше всего пострадать от жары

Все собаки могут пострадать от перегрева, однако у некоторых пород и групп животных риск теплового удара значительно выше. Это связано с особенностями строения тела, возрастом или состоянием здоровья.

Об этом сообщает ветеринарная клиника "Твой Вет".

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Кому сложнее всего в жару?

Наиболее уязвимыми считаются брахицефальные породы – собаки с укороченной мордой. К ним относятся мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы, ши-тцу, боксеры и другие. Из-за суженных дыхательных путей им сложнее эффективно охлаждать организм с помощью частого дыхания. Именно поэтому даже непродолжительная прогулка в жаркий день может привести к опасному перегреву.

Не менее тяжело высокие температуры переносят собаки с густым подшерстком. Хаски, аляскинские маламуты, самоеды, чау-чау, австралийские и немецкие овчарки обладают плотным шерстяным покровом, который прекрасно защищает от холода. В то же время в сильную жару такая "природная шуба" затрудняет отвод избыточного тепла, поэтому владельцам следует внимательно следить за состоянием питомца и избегать прогулок в самые жаркие часы.

К группе риска также относятся собаки темной окраски. Черная или очень темная шерсть быстрее поглощает солнечные лучи и нагревается сильнее, чем светлая. Это не означает, что такие животные обязательно получат тепловой удар, однако под прямыми солнечными лучами они перегреваются быстрее.

Особого внимания требуют щенки. Их система терморегуляции еще не полностью сформирована, поэтому организм хуже приспосабливается к высоким температурам.

Не менее уязвимы пожилые собаки. С возрастом сердечно-сосудистая и дыхательная системы работают менее эффективно, поэтому даже умеренная жара может стать для них серьезной нагрузкой.

Почему некоторые собаки хуже переносят жару?

Собаки практически не потеют, как люди. Они регулируют температуру тела преимущественно с помощью учащенного дыхания и незначительного потоотделения через подушечки лап. Именно поэтому во время жары они перегреваются значительно быстрее.

Летом владельцы таких собак должны особенно внимательно следить за их состоянием, обеспечивать постоянный доступ к воде и избегать прогулок в самые жаркие часы дня.

Специалисты рекомендуют выгуливать собак до 9:00 или после захода солнца, когда температура воздуха ниже. У животного всегда должен быть доступ к чистой прохладной воде. Если прогулка длится дольше, стоит взять с собой переносную поилку.

Не менее важно избегать горячего асфальта, который может обжечь подушечки лап. Перед выходом на улицу ветеринары советуют проверить температуру покрытия: если вы не можете удержать ладонь на асфальте 5 – 7 секунд, собаке тоже будет слишком жарко.