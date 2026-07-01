Про це повідомляє ветеринарна клініка "Твій Вет".

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Кому найскладніше у спеку?

Найуразливішими вважаються брахіцефальні породи – собаки з укороченою мордою. До них належать мопси, французькі та англійські бульдоги, пекінеси, ши-тцу, боксери та інші. Через звужені дихальні шляхи їм складніше ефективно охолоджувати організм за допомогою частого дихання. Саме тому навіть нетривала прогулянка у спекотний день може призвести до небезпечного перегрівання.

Не менш важко високі температури переносять собаки з густим підшерстям. Хаскі, аляскинські маламути, самоїди, чау-чау, австралійські та німецькі вівчарки мають щільний шерстяний покрив, який чудово захищає від холоду. Водночас у сильну спеку така "природна шуба" ускладнює відведення надлишкового тепла, тому власникам варто уважно стежити за станом улюбленця та уникати прогулянок у найспекотніші години.

До групи ризику також належать собаки темного забарвлення. Чорна або дуже темна шерсть швидше поглинає сонячні промені й нагрівається сильніше, ніж світла. Це не означає, що такі тварини обов'язково отримають тепловий удар, однак під прямим сонцем вони перегріваються швидше.

Особливої уваги потребують цуценята. Їхня система терморегуляції ще не повністю сформована, тому організм гірше пристосовується до високих температур.

Не менш вразливими є літні собаки. З віком серцево-судинна та дихальна системи працюють менш ефективно, тому навіть помірна спека може стати для них серйозним навантаженням.

Чому деякі собаки важче переносять спеку?

Собаки практично не пітніють, як люди. Вони регулюють температуру тіла переважно за допомогою пришвидшеного дихання та незначного потовиділення через подушечки лап. Саме тому під час спеки вони перегріваються значно швидше.

Літом власники таких собак повинні особливо уважно стежити за їхнім станом, забезпечувати постійний доступ до води та уникати прогулянок у найспекотніші години дня.

Фахівці рекомендують вигулювати собак до 9:00 або після заходу сонця, коли температура повітря нижча. У тварини завжди має бути доступ до чистої прохолодної води. Якщо прогулянка триває довше, варто взяти переносну поїлку.

Не менш важливо уникати гарячого асфальту, який може обпалити подушечки лап. Перед виходом на вулицю ветеринари радять перевірити температуру покриття: якщо ви не можете втримати долоню на асфальті 5 – 7 секунд, собаці також буде занадто гаряче.