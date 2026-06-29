Про це повідомляє Львівська ОВА.

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Як допомогти безпритульним тваринам у спеку?

Зоозахисні організації та екологічні служби радять кілька простих, але критично важливих кроків :

Залишайте воду

Поставте миску з чистою водою біля під’їзду, магазину чи у дворі. Воду слід регулярно змінювати, адже вона швидко нагрівається та забруднюється.

Створюйте тінь

Якщо є можливість, облаштуйте місця, де тварини можуть сховатися від прямих сонячних променів – під навісами, деревами або у дворі.

Контролюйте стан води

Вода має бути доступною постійно, особливо в години пікової спеки. Навіть кілька ковтків можуть врятувати життя тварини.

Звертайте увагу на слабких тварин

Якщо тварина виглядає виснаженою або лежить без руху, варто спробувати надати їй воду та тінь, а за потреби звернутися до ветеринарів чи волонтерів.

У разі перегріву тварину потрібно негайно перемістити у прохолодне місце, змочити лапи, живіт і вуха прохолодною водою та якнайшвидше доставити до ветеринарної клініки. Ветеринари застерігають: зволікання у таких випадках може бути смертельно небезпечним.

Як зазначають у відомстві, у літню спеку навіть кілька ковтків води можуть врятувати життя. Допомога безпритульним тваринам – це прояв гуманності, відповідального ставлення до довкілля та важлива складова екологічної культури.

У спекотні дні безпритульні тварини особливо потребують нашої підтримки. Поставити миску з водою біля свого будинку чи місця роботи – це простий вчинок, який може врятувати життя. Екологічна свідомість починається з турботи про все живе навколо нас,

– зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

Що категорично не можна робити власникам тварин влітку?

Ветеринари застерігають власників домашніх тварин про низку небезпечних помилок, які особливо часто трапляються влітку та можуть призвести до перегріву або навіть загибелі улюбленців.

У спекотний період значно зростає кількість звернень до клінік через теплові удари, зневоднення та опіки лап. Найнебезпечнішою помилкою називають залишення тварин в автомобілі, де температура за лічені хвилини стає критично високою навіть у тіні.

Також ветеринари застерігають від вигулу собак у найспекотніші години дня, адже гарячий асфальт може спричинити серйозні опіки лап. Окрему увагу фахівці звертають на нестачу води, оскільки у спеку організм тварин швидко зневоднюється.

Ще одна поширена помилка – надмірна фізична активність, яка підвищує ризик теплового удару. Ветеринари наголошують, що перші симптоми перегріву часто ігнорують, хоча вони можуть бути небезпечними для життя. У разі погіршення стану тварину слід охолодити та якнайшвидше доставити до ветеринарної клініки.