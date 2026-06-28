Ветеринари ASPCA наголошують: багатьох небезпечних ситуацій можна уникнути, якщо знати найпоширеніші помилки та вчасно їх не допускати.

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Які помилки роблять власники тварин влітку?

Щороку з настанням спекотної погоди ветеринарні клініки фіксують збільшення кількості звернень через теплові удари, опіки лап, зневоднення та інші проблеми, пов'язані з високою температурою повітря.

Особливо вразливими є цуценята, кошенята, літні тварини, улюбленці із зайвою вагою та породи з пласкою мордою, зокрема мопси, французькі бульдоги, боксери та перські коти.

Залишати тварину в автомобілі

Це одна з найнебезпечніших помилок, яку щоліта допускають власники домашніх улюбленців. Навіть якщо автомобіль стоїть у затінку, а вікно трохи прочинене, температура всередині салону за лічені хвилини може зрости до небезпечного рівня.

Тепловий удар розвивається дуже швидко. У тварини з'являються прискорене дихання, сильне слиновиділення, слабкість, блювання, втрата координації, а у важких випадках – судоми та непритомність. Без термінової ветеринарної допомоги це може закінчитися смертю.

Гуляти із собакою в найспекотніші години дня

Асфальт і тротуарна плитка нагріваються значно сильніше за температуру повітря. Якщо на вулиці +30 градусів, поверхня дороги може бути гарячішою більш ніж на 20 градусів.

Через це собаки ризикують отримати болючі опіки подушечок лап. Крім того, фізичне навантаження під палючим сонцем різко збільшує ризик теплового удару.

Найкращий час для прогулянок – ранок або вечір, коли температура значно нижча.

Недостатньо води

У спекотні дні домашні тварини споживають більше рідини. Якщо миска з водою спорожніла або вода довго стоїть на сонці, організм швидко втрачає вологу.

Ветеринари радять забезпечити постійний доступ до свіжої прохолодної води як удома, так і під час прогулянок. Для тривалих поїздок варто брати переносну поїлку.

Надмірна активність у спеку

Біг, активні ігри, тривалі тренування чи велопрогулянки разом із собакою у спекотну погоду можуть бути небезпечними.

Якщо тварина починає важко дихати, стає млявою, відмовляється рухатися або лягає на землю, необхідно негайно припинити фізичне навантаження, перевести її у прохолодне місце та дати воду.

Ігнорувати перші симптоми перегріву

Багато власників вважають, що часте дихання або млявість – нормальна реакція на спеку. Насправді це можуть бути перші ознаки теплового удару.

Небезпечними симптомами є надмірне слиновиділення, почервоніння ясен, слабкість, блювання, порушення координації, судоми та втрата свідомості.

Якщо стан тварини погіршується, необхідно перенести її у прохолодне місце, змочити лапи, живіт і шию прохолодною (не крижаною) водою та якнайшвидше звернутися до ветеринарного лікаря.

Як допомогти домашньому улюбленцю пережити спеку?

Щоб знизити ризик перегріву, ветеринари рекомендують:

забезпечити постійний доступ до чистої води;

гуляти лише вранці або ввечері;

уникати інтенсивних фізичних навантажень у денні години;

ніколи не залишати тварину в автомобілі;

стежити за поведінкою улюбленця та реагувати на перші ознаки перегріву.

Дотримання цих простих правил допоможе захистити домашнього улюбленця від небезпечних наслідків спеки та зробити літній сезон комфортним і безпечним.