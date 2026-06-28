Ветеринары ASPCA отмечают: многих опасных ситуаций можно избежать, если знать о наиболее распространённых ошибках и своевременно их не допускать.
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Какие ошибки допускают владельцы животных летом?
Каждый год с наступлением жаркой погоды ветеринарные клиники фиксируют рост числа обращений из-за тепловых ударов, ожогов лап, обезвоживания и других проблем, связанных с высокой температурой воздуха.
Особенно уязвимы щенки, котята, пожилые животные, питомцы с избыточным весом и породы с плоской мордой, в частности мопсы, французские бульдоги, боксеры и персидские кошки.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Оставлять животное в автомобиле
Это одна из самых опасных ошибок, которую каждое лето допускают владельцы домашних питомцев. Даже если автомобиль стоит в тени, а окно приоткрыто, температура внутри салона за считанные минуты может подняться до опасного уровня.
Тепловой удар развивается очень быстро. У животного появляются учащённое дыхание, сильное слюноотделение, слабость, рвота, потеря координации, а в тяжёлых случаях — судороги и потеря сознания. Без неотложной ветеринарной помощи это может привести к смерти.
Гулять с собакой в самые жаркие часы дня
Асфальт и тротуарная плитка нагреваются значительно сильнее, чем температура воздуха. Если на улице +30 градусов, поверхность дороги может быть горячее более чем на 20 градусов.
Из-за этого собаки рискуют получить болезненные ожоги подушечек лап. Кроме того, физическая нагрузка под палящим солнцем резко увеличивает риск теплового удара.
Лучшее время для прогулок — утро или вечер, когда температура значительно ниже.
Недостаток воды
В жаркие дни домашние животные потребляют больше жидкости. Если миска с водой опустела или вода долго стоит на солнце, организм быстро теряет влагу.
Ветеринары советуют обеспечить постоянный доступ к свежей прохладной воде как дома, так и во время прогулок. Для длительных поездок стоит брать с собой переносную поилку.
Чрезмерная активность в жару
Бег, активные игры, длительные тренировки или велопрогулки вместе с собакой в жаркую погоду могут быть опасными.
Если животное начинает тяжело дышать, становится вялым, отказывается двигаться или ложится на землю, необходимо немедленно прекратить физическую нагрузку, перевести его в прохладное место и дать воды.
Игнорировать первые симптомы перегрева
Многие владельцы считают, что учащенное дыхание или вялость — нормальная реакция на жару. На самом деле это могут быть первые признаки теплового удара.
Опасными симптомами являются чрезмерное слюноотделение, покраснение десен, слабость, рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания.
Если состояние животного ухудшается, необходимо перенести его в прохладное место, смочить лапы, живот и шею прохладной (не ледяной) водой и как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.
Как помочь домашнему питомцу пережить жару?
Чтобы снизить риск перегрева, ветеринары рекомендуют:
- обеспечить постоянный доступ к чистой воде;
- выгуливать только утром или вечером;
- избегать интенсивных физических нагрузок в дневное время;
- никогда не оставлять животное в автомобиле;
- следить за поведением питомца и реагировать на первые признаки перегрева.
Соблюдение этих простых правил поможет защитить домашнего питомца от опасных последствий жары и сделать летний сезон комфортным и безопасным.