Самая известная кошка в мире до сих пор не получила наследство модельера Лагерфельда: дело передано в суд

Прошло уже более шести лет после смерти легендарного модельера Карла Лагерфельда, однако его любимица – бирманская кошка Шупетт – до сих пор не получила средств, которые дизайнер планировал оставить ей для беззаботной жизни. Несмотря на многочисленные заявления кутюрье о желании обеспечить свою питомицу после собственной смерти, вопрос о наследстве остается нерешенным из-за юридических сложностей.

Об этом говорится в материале Independent.

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Что известно о наследстве кошки легендарного модельера?

Сиделка Шупетт Франсуаза Какот, которая в свое время работала в доме Лагерфельда, сейчас самостоятельно оплачивает все расходы на содержание кошки.

По ее словам, из наследства, которое модельер хотел оставить любимице, пока не удалось получить ни одного евро. Женщина призналась, что из-за сложной ситуации была вынуждена обратиться к юристам и начать судебные процедуры, чтобы добиться исполнения воли покойного дизайнера.

Основным препятствием стало французское законодательство, которое не позволяет животным напрямую получать наследство.

Сейчас Шупетт проживает в Париже под опекой Какот. Несмотря на отсутствие доступа к средствам, женщина пытается поддерживать для кошки привычный уровень жизни. Она отмечает, что работает неполный рабочий день, чтобы обеспечить питомцу надлежащий уход, внимание и комфорт.

Кошка Шупетт в надежных руках: смотрите видео с ее страницы

Шупетт появилась в жизни Карла Лагерфельда в 2011 году и очень быстро стала не просто домашним животным, а настоящей музой модельера. Кошка регулярно участвовала в фотосессиях, рекламных кампаниях и снималась для обложек модных журналов.

У нее также есть собственные страницы в соцсетях, которые до сих пор пользуются популярностью среди поклонников моды и животных.

Сам Лагерфельд неоднократно подчеркивал особое место Шупетт в своей жизни. Он даже шутил, что если бы закон позволял, то женился бы на ней. Дизайнер называл кошку центром своего мира и утверждал, что она помогла ему стать более мягким человеком.

По информации западной прессы, на обеспечение жизни Шупетт после смерти владельца могло быть выделено около 1,5 миллиона долларов. В то же время общая стоимость наследства Лагерфельда оценивалась примерно в 300 миллионов фунтов стерлингов.

Однако ситуацию осложняют не только особенности французского права, но и многолетние споры вокруг завещания модельера. Известно, что в последней версии завещания Лагерфельд оставил значительную часть имущества своему ближайшему окружению, среди которых были личный ассистент, крестник, друзья и сама Шупетт.

Однако в последние годы документ стал предметом юридических споров, а в 2025 году его оспорил неизвестный истец. В результате часть наследства потенциально может быть перераспределена между родственниками дизайнера.

Пока продолжаются судебные разбирательства, будущее средств, предназначенных для Шупетт, остается неопределенным. Однако сиделка кошки настаивает: Карл Лагерфельд четко выражал желание, чтобы его любимица ни в чем не нуждалась, и именно эта воля должна быть исполнена.

Сегодня Шупетт продолжает жить жизнью настоящей знаменитости. Во времена Лагерфельда она питалась изысканными блюдами, путешествовала на частных самолетах и даже имела собственный персонал.

Несмотря на все юридические трудности, ее опекунша стремится сохранить для кошки тот уровень комфорта, к которому она привыкла при жизни своего знаменитого хозяина.

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