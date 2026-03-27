Подарила шанс на жизнь: как кошка породы мейн-кун выкармливала крошечного щенка

Наши домашние любимцы проявляют невероятно глубокие чувства, порой готовы даже на геройские поступки, особенно в критических ситуациях. Так произошло и с кошкой, которая взяла на себя роль матери для немощного щенка.

Эта проникновенная история появилась на странице mossycottagemainecoons в сети TikTok.

Как кошка приняла щенка за своего?

Все началось с крошечного черного щенка, которого привезли на передержку в очень слабом состоянии. Животное не могло конкурировать с более крупными щенками в выводке.

Хозяева сначала выкармливали малыша из бутылочки, чтобы он окреп и имел шанс выжить, ведь его состояние на самом деле было критическим.

Однако ситуация неожиданно изменилась, когда кошка породы мейн-кун, которая жила в доме, приняла собачку в свой собственный выводка новорожденных котят. Кошка сознательно несколько раз забирала щенка к себе и начала даже ухаживать за ним.

Любимица удивляла своих владельцев, ведь бралась упорно вылизывать щенка, согревать его и даже кормить малыша вместе со своими котятами.

Постепенно песик окреп и начал выздоравливать, вскоре его вернули в свой выводок, где он уже учился быть собакой.

Кошка приняла щенка за своего: смотрите трогательное видео

В комментариях пользователи не сдерживали эмоций от поступка кошки. Некоторые писали, что она точно знала, в чем именно нуждается еще щенок. Многие называли историю самой трогательной, которую им приходилось видеть.

Ни один малыш не уйдет голодным от этой мамы,

– написал один из комментаторов.

Заметим! Такое поведение объясняют сильными материнскими инстинктами кошек, которые не всегда ограничиваются только собственными котятами.



После рождения потомства гормоны могут побуждать их заботиться и о других беззащитных малышах, которые вызывают подобную реакцию.

Чем особенные мейн-куны?

Специалисты из The Cat Fanciers' Association рассказали, что представители этой породы известны своей общительностью, преданностью и умом.

Они любят взаимодействовать со всеми членами семьи, не выделяя кого-то одного, и могут переходить из рук в руки, в поисках внимания. Эти кошки часто проявляют интерес к воде, в частности, могут наблюдать за струей из крана, "полоскать" игрушки или даже пытаться присоединиться к хозяину в душе.

Они достаточно самостоятельные, но все же нуждаются в регулярном контакте с людьми и сами его инициируют. Мейн-куны хорошо ладят с детьми и другими животными, хотя их большой размер иногда может поначалу пугать.

Общаются они обычно тихо, а именно с помощью мурлыканья, трелей и коротких звуков, не принадлежа к слишком "разговорчивым" породам.

