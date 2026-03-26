Пользователи массово удивляются их виду и шутят о "гибриде кролика и пса". Об этом пишет Parade Pets.

Чем особенные кролики ангора?

В соцсетях стремительно распространяется видео с кроликами породы ангора, которые удивили пользователей своим внешним видом. Из-за чрезвычайно густой и длинной шерсти животные выглядят не как типичные кролики, а скорее как маленькие пушистые собаки, в частности породы ши-тцу.

Как отмечают медиа, эти кролики настолько пушистые, что, на первый взгляд, их трудно идентифицировать. Некоторые пользователи даже посчитали, что это щенки в костюмах или "новый вид домашних животных".

В комментариях под видео люди массово шутят и делятся удивлением: "Я только сейчас узнал, что эти кролики существуют – они выглядят как щенки", "Это точно не собаки? Я думал, что это просто собачки с ушками кролика", "Похоже на микс пород – будто йорк или мальтезе".

Кролики ангора – одна из старейших домашних пород, которую разводят уже несколько веков. Они известны своей длинной, мягкой шерстью, которая напоминает пух или даже облако.

Их шерсть может расти по всему телу, включая мордочку, лапами и ушами, что и создает эффект "собачьего" вида. Именно поэтому их часто путают с декоративными породами собак.

Одна из главных особенностей этой породы – постоянный рост шерсти. Она может становиться очень длинной и объемной, если ее регулярно не подстригать. Именно поэтому таких кроликов нужно часто вычесывать и ухаживать за ними. Без должного ухода шерсть может сваливаться и даже представлять угрозу для здоровья животного. Из-за этого ангора считается достаточно "привередливой" породой для содержания.

Сложно ли ухаживать за кроликами?

Как рассказывают врачи ветеринарной клиники "Терра Вет", уход за декоративными кроликами часто кажется простым, однако на самом деле имеет немало нюансов, о которых стоит знать будущим владельцам. Эти животные требуют не только внимания, но и правильно организованной среды обитания. Кроликам необходима просторная клетка или вольер, где они смогут свободно двигаться и не испытывать стресса.

Основой рациона должно быть сено, которое обеспечивает правильную работу пищеварительной системы. Также важно добавлять свежие овощи, зелень и специализированные корма, но в ограниченном количестве. При этом некоторые продукты, в частности сладости или человеческая пища, категорически запрещены.

Отдельное внимание нужно уделять воде – она всегда должна быть чистой и доступной. Кроме того, кролики нуждаются в регулярном уходе за шерстью, особенно длинношерстные породы, которые нужно часто вычесывать.

Не менее важным является контроль за здоровьем: эти животные могут скрывать симптомы болезней, поэтому любые изменения в поведении следует воспринимать серьезно. Ветеринарные осмотры и вакцинация также являются обязательными.

Кролики являются социальными животными, которым нужно взаимодействие с человеком или другими кроликами. Без должного внимания они могут испытывать стресс и даже впадать в апатию.