Неожиданные факты о домашних кроликах рассказали в National Geographic.

Чем особенные кролики?

Специалисты рассказали, что кролики на самом деле очень социальные животные, которые обычно живут группами. В естественных условиях они живут в так называемых норах-лабиринтах, которые выкапывают самостоятельно.

Зубы пушистиков растут в течение всей жизни. Однако они постепенно стачиваются, когда животные жуют траву, полевые растения и овощи, поэтому обычно не становятся слишком длинными. В целом же грызение для кроликов – это не просто прихоть, а необходимость.



Кролики имеют неожиданные способности / Фото Unsplash

Интересно! Когда любимец счастлив, он может выполнять характерный прыжок, который называют "бинки" – во время него животное подпрыгивает, переворачивается и бьет лапами в воздухе.

Глаза кроликов расположены по бокам головы, поэтому они могут видеть почти все вокруг себя. Речь идет о кругозоре чуть ли не в 360 градусов. Это помогает им быстро замечать хищников.

Но, как заметили эксперты из "Вайб Планета", непосредственно перед носом у них – единственная "слепая зона", поэтому кролики иногда поворачивают голову набок, чтобы лучше рассмотреть предметы вблизи.

Подобно котам, довольные кролики могут еще и тихо "мурлыкать", когда чувствуют себя спокойно и безопасно. Они также очень ловкие: за один прыжок они способны подняться примерно до 90 сантиметров в высоту.

Какие интересные особенности имеют кролики: смотрите видео

Длинные уши кроликов – это еще одна важная их особенность. Они могут вырастать примерно до 10 сантиметров и поворачиваться почти на 180 градусов, помогая животному лучше слышать опасность.

Кролики очень быстро размножаются. Беременность у самки длится примерно 28 – 31 день, после чего она может родить до 14 малышей за один раз.

Так их популяция может расти довольно стремительно. Только в Великобритании насчитывается более 45 миллионов кроликов.

Быстрые и прыгучие и сами животные. Взрослые кролики способны развивать скорость до 50 – 55 километров в час. Они могут прыгать примерно на метр в высоту и до трех метров в длину.

