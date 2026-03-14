Неочікувані факти про домашніх кроликів розповіли в National Geographic.

Чим особливі кролики?

Фахівці розповіли, що кролики насправді дуже соціальні тваринки, які зазвичай живуть групами. У природних умовах вони мешкають у так званих норах-лабіринтах, які викопують самостійно.

Зуби пухнастиків ростуть протягом усього життя. Проте вони поступово сточуються, коли тварини жують траву, польові рослини та овочі, тому зазвичай не стають надто довгими. А загалом же гризіння для кролів – це не просто примха, а необхідність.



Кролики мають несподівані здібності / Фото Unsplash

Цікаво! Коли улюбленець щасливий, він може виконувати характерний стрибок, який називають "бінкі" – під час нього тварина підстрибує, перевертається й б'є лапами у повітрі.

Очі кроликів розташовані з боків голови, тому вони можуть бачити майже все навколо себе. Йдеться про кругозір ледь не у 360 градусів. Це допомагає їм швидко помічати хижаків.

Але, як зауважили експерти з "Вайб Планети", безпосередньо перед носом у них – єдина "сліпа зона", тому кролики іноді повертають голову набік, щоб краще роздивитися предмети зблизька.

Подібно до котів, задоволені кролики можуть ще й тихо "муркотіти", коли почуваються спокійно та безпечно. Вони також дуже спритні: за один стрибок вони здатні піднятися приблизно до 90 сантиметрів у висоту.

Які цікаві особливості мають кролики: дивіться відео

Довгі вуха кроликів – це ще одна важлива їхня особливість. Вони можуть виростати приблизно до 10 сантиметрів і повертатися майже на 180 градусів, допомагаючи тварині краще чути небезпеку.

Кролики дуже швидко розмножуються. Вагітність у самки триває приблизно 28 – 31 день, після чого вона може народити до 14 малят за один раз.

Так їхня популяція може рости доволі стрімко. Лише у Великій Британії налічується понад 45 мільйонів кроликів.

Швидкі та стрибучі й самі тваринки. Дорослі кролі здатні розвивати швидкість до 50 – 55 кілометрів за годину. Вони можуть стрибати приблизно на метр у висоту та до трьох метрів у довжину.

