Приняла за родных: в сети показали трогательные кадры кошки, которая заботится о щенках

В мире животных, как и среди людей, нет чужих детей. Хотя котов обычно считают независимыми, иногда случаются исключения –и кошка по имени Кеке именно из таких. Она не колеблясь решила взять на себя роль матери сразу 5 щенков.

Трогательную историю осветили на странице amber_nunnally в TikTok.

Как кошка позаботилась о щенках?

Полосатая кошка удивила своим поведением, начав заботиться о новорожденных щенках так, будто это ее собственное потомство. Кеке ведет себя так, будто искренне убеждена, что эти малыши принадлежат ей.

В видео с TikTok видно, как Кеке лежит на солнце, а рядом с ней уютно ютятся пятеро крошечных щенков. Автор ролика объяснила, что вышла вернуть малышей к их матери, но вместо этого увидела, что они уже "нашли" себе приемную маму.

В комментариях люди активно обсуждают этот случай. Они, тронуты заботой мурчика, пишут, что, мол, все щенки очень похожи на кошку, поэтому вполне могут быть ее детьми.

Другой комментатор представил реакцию настоящей мамы-собаки: "Она, видимо, думает: да пусть уже кошка посидит с ними". Некоторые заметили, что все якобы было прекрасно, пока не вмешалась хозяйка.

Какова причина такого поведения?

Специалисты из Parade Pets рассказали, что хоть такая ситуация может казаться странной, подобное поведение для котов не редкость. На самом деле четвероногие имеют сильный материнский инстинкт, особенно самки, которые уже имели котят или просто склонны к заботе.

Поэтому встречая маленьких и беззащитных животных, например щенков, они могут начать ухаживать за ними – вылизывать, греть и вести себя как "приемная мама". Если все происходит под наблюдением и безопасно для обеих сторон, такие межвидовые "семьи" могут быть очень нежными и трогательными.

