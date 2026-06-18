Получают зарплату паштетом: как кошки работают в сумских магазинах

В Сумах есть немало магазинов, где посетителей встречают не только сотрудники, но и местные кошки. Они давно стали своеобразной частью интерьера и даже "лицом" этих заведений.

У входа в "Маркетопт" на Куликовской обычно лежит рыжий "стражник", в "Весельке" гостей ежедневно встречает пушистая "сотрудница", а в одной из ветеринарных аптек работает свой "специалист по мурлыканью". Об этом рассказали в местном СМИ "Цукр".

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Что известно о сумских котах-продавцах?

В городском ритме, особенно на фоне постоянного напряжения и новостей о войне, эти коты стали для жителей маленькими островками спокойствия. Люди охотно их фотографируют, делятся снимками и историями в соцсетях. В городе даже сложились целые истории о характере каждого из них — от Рыжика, который может "пожать лапу", до Ирен, которая якобы получает зарплату паштетом, и Мурчика, который с серьезным видом игнорирует покупателей.

Чери — любимица центра города

Чери считают одной из самых известных городских кошек Сум. Её знают не только в центре — о ней слышали и далеко за его пределами. Еще несколько лет назад с ней даже брали символическое "интервью", а рядом с ее домом появился мурал с ее изображением.

Впрочем, Чери не сидит на одном месте. Она свободно бродит по районам, часто появляясь в различных магазинах и заведениях. Особенно хорошо её знают в магазине "Алло", где она фактически стала неофициальной "консультанткой по хорошему настроению".



Кошка Чери / Фото: Захар Ювко / Цукр

Пока люди выбирают товары, кошка просто находится рядом и привлекает внимание. Предсказать её маршрут невозможно — она появляется там, где захочет. Со временем Чери превратилась в настоящий городской символ, а фото с ней давно разлетелись по соцсетям.

Мурчик – "сотрудник" зоомагазина

В ветаптеке "Айболит" уже много лет живет кот по имени Мурчик. Он появился здесь ещё котенком и так и остался. Его история неизвестна — то ли он заблудился, то ли раньше был домашним, но с тех пор он живёт среди товаров для животных. Сейчас ему около 9 лет, и он давно стал частью магазина.



Кот Мурчик / Фото: София Стасюк / Цукр

Мурчик ведет себя спокойно и сдержанно, не ищет постоянного внимания. Чаще всего отдыхает за кассой или среди полок. Если и выходит в торговый зал, то без спешки, занимаясь своими делами. Его даже в шутку считают "экспертом" по качеству корма.

Ирен — кошка со своим собственным графиком

У Ирен есть дом, но фактически она ведет двойную жизнь, регулярно "выходя на работу" возле магазина "Веселка". Она появляется там каждый день примерно после обеда, когда людей больше.

Если посетителей мало — может вернуться домой, а потом прийти снова. Местные в шутку называют её "потребительницей", ведь покупатели часто приносят ей лакомства.



Кошка Ирен / Фото: София Усова / Цукр

Однако Ирен избирательна — любит только определённый паштет и может отказаться от другой еды. Она более общительна, чем некоторые другие кошки, и охотно забирается на руки или позволяет себя гладить. Её "зарплата" — это еда и человеческое внимание.

Рыжий кот – "охранник" магазина

Рядом с "Маркетоптом" уже много лет живет рыжий кот, которого местные жители воспринимают как часть магазина. Вероятно, он появился там ещё до открытия самого магазина. Когда-то он был обычным уличным котом, но со временем выбрал это место в качестве постоянного.



Кот Рыжик / Фото: Валерия Кучкова / Цукр

Внутрь не заходит, зато имеет собственную "столовую" рядом с входом. В перерывах между приёмами пищи он гуляет по территории, словно контролируя порядок. Рыжик ведет себя избирательно: не со всеми идет на контакт и может даже "ответить" лапой, если что-то ему не по душе. Но с теми, кому доверяет, становится ласковым и дружелюбным, словно настоящий хозяин территории.

Мурка – хозяйка "Авроры"

Еще одна героиня — кошка Мурка, которая живет возле магазина "Аврора". Она сама появилась там и постепенно стала его постоянной обитательницей. У кошки непростая внешность — у нее нет одного глаза, вероятно, из-за жизни на улице.



Кошка Мурка / Фото: Денис Кривопишин

Несмотря на это, благодаря заботе сотрудников и посетителей, она чувствует себя хорошо и давно привыкла к людям. Раньше она была осторожной, но со временем стала более кроткой. Каждое утро встречает сотрудников, а вечером "контролирует", чтобы её накормили. Она привередлива в еде и предпочитает качественный корм. Единственное, чего ей не хватает, – официального "бейджа сотрудника".

Кстати, в Кропивницком в одном из продуктовых супермаркетов "работает" кот по имени Гоша. Он каждый день приходит вместе с персоналом и как будто помогает кассирам в их работе.



Пушистик охотно принимает угощения и не упускает возможности вздремнуть в течение дня. И сотрудники, и покупатели очень любят Гошу — никто не имеет к нему никаких претензий.