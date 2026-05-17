Неожиданный подарок от кота напугал владелицу до крика: что подбросил ей мурлыка

Наши любимцы могут проявлять свою заботу и нежность очень своеобразным способом. Иногда сюрпризы от котиков вызывают скорее не смех, а желание присесть и выпить стакан воды. Так произошло и у Ванессы, когда ее мурлыка Роки подбросил прямо во двор свой оригинальный подарок.

В моменте женщина даже не смогла сдержать крик. Эту невероятную, но несколько стрессовую историю осветили на странице ici_gascogne в Instagram.

Что же так удивило владелицу в лапках своего любимца?

Ванесса отдыхала на солнце, во внутреннем дворике своего дома, когда к ней подошел пушистик Роки. В пасти он нес большой оранжевый предмет.

Сначала женщина не поняла, что именно это было, но после того, как кот положил свою добычу у ее ног, она с ужасом осознала: это живая рыба, которую он, очевидно, вытащил из соседнего пруда.

Стоит отметить, что существует несколько причин, по которым любимцы приносят своим хозяевам подобные подарки. В общем эксперты из PetMD говорят, что это часть охотничьего поведения, которую они унаследовали от своих матерей: кот охотится, ловит добычу и приносит ее "семье". Поскольку кот воспринимает хозяина как члена своей семьи, он может делиться добычей с ним.



Другое объяснение – кот приносит добычу в безопасное место, где ее не отберут другие хищники. Также коты часто играют с добычей перед тем, как ее съесть, поэтому они могут приносить животных или игрушки, чтобы привлечь внимание хозяина и взаимодействовать с ним.



Мурчики считают вас частью своей семьи, когда приносят вам добычу / Unsplash

У героини нашего рассказа не было много времени на размышления о причинах такого поведения мурлыки. Зато Ванесса, не теряя времени, вскочила и побежала в дом. Она схватила большую салатницу, быстро наполнила ее водой из-под крана и поместила туда рыбу, надеясь спасти ей жизнь.

К счастью, ее быстрая реакция помогла – чешуйчатая выжила. Несмотря на это, когда женщина обратилась в местную ветеринарную клинику, там отказались осматривать пострадавшую.

Кто владелец рыбки и что писали в сети?

Ванесса решила написать сообщение в социальных сетях, надеясь найти владельца потерянной рыбы. На ее сообщение откликнулся местный житель, который жил примерно в полумиле от ее дома.

Он приехал, чтобы забрать рыбу. Позже владелица пруда также увидела сообщение Ванессы и сообщила, что недавно у нее исчезли сразу две рыбы.

История быстро вызвала активное обсуждение в интернете. Один из пользователей написал, что котов стоит держать дома, ведь люди часто недооценивают вред, который они могут наносить мелким животным и дикой природе.

Другой комментатор пошутил, что Роки, возможно, хотел найти себе нового друга или "приготовить рыбу на гриле", выразив надежду, что рыба не претерпела слишком сильного стресса. Третий пользователь возмущенно отметил, что коты ведут себя так, будто им позволено абсолютно все.

Еще один человек добавил, что дело не в естественной пищевой цепи, ведь современные домашние коты не охотятся из-за голода – дома их и так ждет корм. По ее мнению, они часто ловят животных просто из-за охотничьего инстинкта или ради развлечения.

Что нужно знать об охотничьей страсти четвероногих?

Домашние коты являются прирожденными хищниками, которые эволюционно привыкли к добыче для выживания. Их охотничьи инстинкты остались сильными еще от диких предков, ведь раньше котов удерживали преимущественно для борьбы с грызунами.

Обычно пушистые охотятся в одиночку на мелких животных и птиц, а без пищи от человека могут делать до 10 – 20 удачных нападений в день. Охота у котов происходит по определенной схеме:

поиск добычи;

подкрадывание;

нападение;

поимка;

поедание.

Во время охоты кот движется, пригнувшись, медленно приближается к жертве, а затем резко прыгает вперед. При этом, как объяснили в International Cat Care, коты охотятся не только из-за голода. Поскольку в природе добыча не всегда доступна, они привыкли пользоваться любой возможностью для охоты, даже если сыты.

Также коты часто "играют" с добычей или игрушками. Это связано с их охотничьим инстинктом: они воспринимают игрушки как потенциальную добычу и отрабатывают поведение хищника. Исследования показывают, что голодные коты играют интенсивнее, что еще раз подтверждает связь между игрой и охотой.

Как специалисты комментируют пристрастие котов к рыбе?

Эксперты сайта Floppy Cats объясняют, что запах рыбы особенно привлекает котов из-за его насыщенности. Если для людей запах рыбы иногда может быть слишком резким, то для котов он очень приятный, ведь коты являются хищниками, а не всеядными существами, как люди.

Именно поэтому мясные запахи для них гораздо привлекательнее. Также специалисты отмечают, что рыба содержит много полезных веществ – белок, омега-3, таурин и другие важные элементы, необходимые для здоровья кошек. Поэтому существует немало кошачьих кормов, изготовленных именно на основе рыбы.

Организм кошек хорошо реагирует на такую пищу, поскольку она соответствует их естественным пищевым потребностям. В Floppy Cats также объяснили, что хотя коты обычно охотятся на суше, они могут ловить и рыбу, если имеют такую возможность. Коты довольно неплохо плавают, хотя обычно не рискуют заплывать в глубокую воду.



Котики могут похвастаться особой ловкостью в рыбалке / Unsplash

Но если рыба находится близко к берегу и к ней легко добраться, кот почти наверняка воспользуется случаем поймать ее.

К слову, ранее мы писали о отношении мурлык к воде, и стоит отметить, что далеко не все так сильно ненавидят воду, как многие думают.