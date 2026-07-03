У него 28 пальцев на лапах: в Книгу рекордов Гиннеса попал уникальный кот

Десятимесячный беспородный кот по имени Тоби Хендерсон из США стал новым сорекордсменом Гиннесса по наибольшему количеству пальцев среди кошек. На его лапах насчитали 28 пальцев – ровно столько же было у знаменитого кота Джейка из Канады, который установил этот рекорд еще в 2002 году.

Об уникальном котике рассказали на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Что известно о коте с 28 пальцами?

Тоби живет вместе со своей хозяйкой Делани Хендерсон в городе Лансинг, штат Мичиган. Официальное подтверждение рекорда он получил 12 мая 2025 года. Помимо хозяев, в доме живет еще одна необычная кошка – Конни.

Она также является полидактильной, хотя имеет лишь по одному дополнительному пальцу на каждой передней лапе. По словам Делани, она долго искала друга для Конни среди кошек из приютов.

В объявлении о Тоби не упоминалось, что у него есть такая особенность, но во время знакомства приемная хозяйка обратила внимание на его лапы. Именно тогда Делани поняла, что нашла именно того питомца, которого искала. Женщина вспоминает, что была ошеломлена, когда впервые увидела его лапы.

У нее уже был опыт жизни с полидактильной кошкой, и она ожидала увидеть привычные дополнительные "большие пальцы", однако лапы Тоби оказались гораздо необычнее. В то же время решающим фактором для нее стали не рекордные пальцы, а кроткий характер, милый вид и необычайная болтливость котика. Делани почувствовала, что именно он должен стать частью ее семьи.

Справка. Полидактилия (многопалость) – это врожденная генетическая аномалия, при которой человек или животное рождается с большим количеством пальцев на руках или ногах, чем обычно. Она часто передается по наследству и обычно успешно лечится хирургическим путем в раннем возрасте.

После переезда в новый дом Тоби вел себя очень осторожно. Сначала он стеснялся, настороженно исследуя жилище, и ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Через несколько месяцев характер кота кардинально раскрылся.

Сейчас, по словам хозяйки, он – самый энергичный и активный кот, которого она когда-либо встречала. Он постоянно прыгает по мебели, используя ее как площадку для своих акробатических выходок. Особую любовь Тоби испытывает к лакомствам: он способен прогрызть упаковку с вкусностями, а стоит только открыть дверцу кладовой, как сразу громко напоминает о себе, требуя угощения.

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Несмотря на неиссякаемую энергию, Тоби остается очень нежным и ласковым. Он мгновенно начинает мурлыкать, только что его гладят, с удовольствием обнимается и часто засыпает между ног хозяйки, когда она отдыхает на диване.

Это действительно особенный, невероятно ласковый котик, и мы безмерно счастливы, что он стал частью нашей семьи,

– рассказала Делани.

Люди часто интересуются, не создает ли такое количество пальцев проблем для здоровья или повседневной жизни животного. Хозяйка уверяет, что никаких трудностей нет. Тоби абсолютно здоров, а единственной дополнительной процедурой является более тщательная стрижка когтей, ведь их у него чуть больше, чем обычно. В остальном он ведет себя так же, как любой обычный домашний кот.

Делани шутит, что дополнительные пальцы, видимо, помогают Тоби еще ловчее прыгать и охотиться во время игр, хотя никакого научного подтверждения этому нет.

Как кошки ладят между собой под одной крышей?

Несмотря на свою ловкость, дома Тоби не всегда является главным. Старшая кошка Конни быстро напоминает младшему "брату", кто здесь устанавливает правила. По словам хозяйки, их отношения действительно очень похожи на типичное поведение братьев и сестер: Конни ведет себя сдержанно и по-взрослому, тогда как Тоби постоянно придумывает новые шалости.

Вместе они часто устраивают безумные гонки по дому, играют и гоняются друг за другом. Несмотря на кажущуюся строгость, Конни заботится о младшем товарище и всегда держит его рядом.

Сегодня Делани, ее партнер, Тоби и Конни – одна дружная семья. Девушка советует всем, кто мечтает о домашнем питомце, обращаться именно в приюты или спасательные организации, ведь оба ее кота были спасены именно оттуда.

Напомним, ранее мы рассказывали еще об одной рекордсменке среди кошачьих. Флосси, официально признанная самой старой кошкой в мире и внесенная в Книгу рекордов Гиннеса, уже отметила свое 30-летие. В свое время ее нашли бездомной на улице в Англии, после чего она несколько раз переезжала к новым хозяевам.