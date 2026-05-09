Все летело наперекосяк: женщина не поверила, когда узнала, что делает кот у нее за спиной

Контент-креатор Алекса Кей рассказала забавный случай со своим котом, которого она застала за типичной "кошачьей шалостью". Малыш залез на туалетный столик с мелочами хозяйки и начал методично сбрасывать все на пол.

Забавным видео владелица мурлыки поделилась на своей странице в TikTok.

К теме Не платят за аренду уже три года: как пара путешествует по миру благодаря чужим любимцам

Как кот устроил своеобразную "уборку"?

На кадрах, снятых в спальне, можно понаблюдать, как кот спокойно сидел на туалетном столике и начал методично сбрасывать различные вещи на пол. В финале ролика любимец даже посмотрел прямо таки в камеру, будто совсем не видел ничего странного в своем озорном поведении.

Мурчик сбрасывает вещи владелицы на пол: смотрите видео

Сама девушка пошутила, что кот "проверяет, работает ли еще гравитация". Зрители активно отреагировали на ролик: одни шутили, что коты якобы "официальные инспекторы гравитации", другие удивлялись, какие же именно эмоции животные получают от такого хаоса.

Некоторые даже отметили осторожность кота, который так "аккуратно" сбросил вещи, что ничего не разбилось. В комментариях также советовали владелице способы защитить вещи от подобных выходок – например, закреплять предметы специальными средствами, чтобы кот не мог их сдвинуть, хотя это, похоже, только дополнительно его разозлило бы.

Кстати, подобный веселый случай произошел, когда пушистый любимец попытался открыть аэрогриль, но неудачно, в результате он упал. Хозяйка рассказала, что кот уже научился самостоятельно открывать двери и ящики, поэтому регулярно удивляет ее своими сообразительными, но озорными выходками.

Почему коты любят устроить беспорядок?

Как объяснили специалисты из PetMD, пушистики не сбрасывают вещи просто так – за этим поведением всегда есть вполне логичные причины, в частности:

Инстинкт

Коты – хищники, поэтому их привлекает все, что движется или падает. Они воспринимают такие предметы как "добычу", которую можно толкнуть или поймать.

Закрепленная привычка

Если кот получает реакцию (внимание, разговор, подход хозяина), когда что-то сбрасывает, он быстро учится повторять это ради внимания.

Скука

Когда коту не хватает игр и стимулов, он сам придумывает развлечения – и часто это вещи на столах.

Чтобы помочь такому, стоит прежде всего убрать хрупкие предметы из доступных мест. Зато котику стоит дать больше игрушек, когтеточек и активностей. А в идеале было бы сделать среду интереснее, чтобы кот не скучал и ему в голову не приходили идеи устраивать такую "уборку".

Кстати, чтобы повеселить своих любимцев, особенно в маленьких квартирах, эксперты советуют создавать вертикальные пространства для лазания и предлагать интерактивные головоломки. Это помогает избежать скуки, которая может вызвать стресс, тревожность и изменение поведения у животных. Подробнее о способах развлечь котов – читайте в материале 24 Канала.

Со своей стороны специалист по поведению животных Хейли Бергеланд в материале Daily Paws отмечает, что мурчики очень любят взаимодействовать с различными предметами – толкать, облизывать, кусать и преследовать их.

В то же время особое "удовольствие" им часто приносит сбрасывание с полок хрупких вещей, которые легко бьются, ведь так пушистики могут насладиться еще и характерным ярким звуком.

Кто еще из мурчиков стал звездой сети?

В TikTok набирает популярность новый тренд с котами, которые "идеально" попадают в кадр под музыку. Пользователи массово снимают ролики со своими любимцами, демонстрируя их "актерское" поведение, что вызывает волну умиления и положительных реакций у зрителей.

Отдельно появляются и трогательные истории с фронта. Так, бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады показали трогательные фото 3 новорожденных котят. Малышей, которые стали фактически частью подразделения, назвали Рысь, Воля и Таракан – в честь наземных роботизированных комплексов.