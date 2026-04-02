Хвостатый пианист дремлет во время репетиции: как кот Златко стал ценителем классической музыки

Музыка вызывает непостижимые чувства не только у людей – котики тоже наслаждаются бессмертными произведениями, скажем, Шопена. И хотя классика нередко клонит их в сон, это не мешает мурчикам быть ценителями легендарных музыкальных шедевров. Особенно когда владельцы – профессиональные пианисты.

Музыкальные репетиции вместе с мурчиком частенько освещают хозяева кота Златка на своей странице в Instagram.

К теме Стоит почти 1000 долларов: эту породу котов считают самой редкой в мире

Что известно о коте Златка, ценителя классической музыки?

Хвостатый живет в семье пианистов, которые с детства приучали мурчика к классической музыке. Златко настолько углубился в искусство звука, что не может оторваться от прослушивания волшебных мелодий.

Кот укладывается рядом с владельцами прямо на инструмент и больше всего наслаждается произведениями Фредерика Шопена. Они оказывают на любимца терапевтический эффект, от чего котик засыпает.

Златко наслаждается фортепианной музыкой: смотрите видео

Златко иногда пытается присоединиться к игре, но его все равно клонит в сон.

Марьяна, владелица мурчика, родом из Украины. Она вместе с мужем Димчо и 9 котами живет в Хорватии. Другие любимцы тоже не против послушать музыку, однако Златку она приходится по душе больше всего.

К слову, в Cats Protection объяснили, что при определенных условиях коты действительно могут реагировать на музыку так, будто она им нравится. Интересно и то, что пушистики могут положительно реагировать на пение хозяев, ассоциируя его с положительными эмоциями и приятными событиями.

Клинический специалист по поведению животных Дэниел Уоррен-Каммингс подчеркнул, что эта сфера еще недостаточно изучена, несмотря на это, так же, как и люди, коты имеют индивидуальные музыкальные предпочтения – каждое животное реагирует по-своему. Многие из них одновременно предпочитают тишину, особенно во время отдыха или когда прячутся.

Впечатляющие истории самоотверженных кошек: как мурки спасают жизни?