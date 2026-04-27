Украло сердца владельцев, несмотря на трудности: крошечный котенок вырос совсем не таким, как ожидалось

Домашние животные в детстве – это настоящие маленькие чудеса, и особенно больно, когда их начало жизни бывает непростым. Котенок по имени Грэм родился с осложнением: пуповина обвила его лапки и нарушила кровообращение. Сначала это вызвало проблемы со здоровьем, но несмотря на все трудности малыш постепенно доказывает свою силу и выносливость.

Трогательной историей котенка на странице jesspaulsonart в TikTok поделилась владелица Джессика Полсон.

Как мурлыка боролся за жизнь?

Из-за того, что тело Грэма развивалось быстрее его лапки, у котика возникли проблемы с подвижностью. Но это не помешало ему быть активным: он играет, балуется и "бегает" по-своему, будто и не замечает, что немного отличается.

Вместе с братьями и сестрами – Чирио, Джеллибином, Кловером и Блуберри – Грэм растет и чувствует себя довольно хорошо. Их мама Нилла одинаково любит всех котят и заботится о малыше так же нежно, как и о других.

По словам владелицы, у Грэма постепенно появляется все больше силы в лапках. И хотя его походка может быть непривычной, это совсем не помешает ему жить полноценной и счастливой жизнью.

Как позаботиться о новорожденных котятах?

Специалисты из Cat Protection рассказали, что после того, как кошка родила малышей, очень важно внимательно наблюдать за ней и котятами, чтобы убедиться, что все чувствуют себя хорошо и нормально развиваются. В первые дни жизни котят мать обычно сама обеспечивает им все необходимое, поэтому лучше не беспокоить ее без надобности, чтобы она могла спокойно привыкнуть к материнству.

Нужно поддерживать в комнате тепло, следить, чтобы подстилка оставалась чистой и сухой, а также обеспечивать тишину и покой, не допуская лишних вмешательств со стороны людей.

Следует также осторожно наблюдать, начали ли котята кормиться, но не нарушать комфорт кошки, ориентируясь на ее поведение. Если возникают какие-либо сомнения или беспокойство, стоит обратиться к ветеринару за советом.

Что нужно знать об уходе за котами?

Важную роль в заботе о мурлыке играют правильно подобранный лоток, наполнитель и обеспечение тишины и приватности. При этом пушистики могут начать игнорировать лоток из-за ошибок в приучении или из-за стресса.

Среди других необходимых для ухода, питания, отдыха и активности кота важными являются такие вещи:

миски и корм;

когтеточка;

переноска;

игрушки.

В последнее время выгул кошек на поводке становится все более популярным, однако специалисты предупреждают, что для большинства животных это может быть опасно и вызвать стресс или изменение поведения.