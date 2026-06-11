В Японии появилось новое явление "котономика": что это значит и как на нем страна зарабатывает миллиарды

Коты давно стали неотъемлемой частью японской культуры и экономики. Их изображения украшают обложки книг, витрины магазинов и городские улицы, а популярность мурлык настолько велика, что в Японии это явление даже получило отдельное название "котономика".

Интересно и то, что уже более десяти лет количество домашних котов в стране превышает численность собак. О таком интересном явлении подробнее рассказало издание The Guardian.

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Что такое "котономика"?

Влияние пушистых любимцев ощущается во многих сферах жизни. Согласно последним оценкам, в 2026 году так называемая "котономика" может принести японской экономике почти 3 триллиона иен, или около 18,8 миллиарда долларов.

В эту сумму входят расходы на:

содержание животных;

работу котокафе;

продажу сувениров, фотокниг, кормов и продукции для домашних любимцев.

Особенно ярко культ котов проявляется в токийском районе Янака Гиндза, который часто называют "кошачьим городком". Сюда ежедневно приезжают туристы из разных стран мира, чтобы ощутить особую атмосферу района, где кошачья тематика присутствует буквально повсюду.



В Японии – настоящий культ котов / Фото Guardian

Магазины продают сладости в форме котов, тематические сувениры, открытки, палочки для еды и декоративные печати. Несмотря на славу района, самих котов на улицах сейчас можно увидеть значительно реже. Местные жители объясняют это тем, что в жаркую погоду животные предпочитают оставаться в домах. Ранее же коты свободно гуляли по улицам и часто заходили в разные дома.

Любовь японцев к котам имеет и литературную подоплеку. Еще более ста лет назад писатель Нацуме Сосеки создал роман "Я – кот", который стал классикой японской литературы. С тех пор коты регулярно появляются в произведениях многих авторов, частности в романах Харуки Мураками, Хиро Арикавы и Такаси Хираиде. Издатели настолько активно используют популярность котов, что нередко размещают их на обложках книг, даже если сюжет произведения не имеет никакого отношения к этим животным.



Мурчиков с особой любовью ценят в Японии / Фото The Guardian

Статистика. По данным Японской ассоциации производителей кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домохозяйствах содержали около 8,8 миллиона кошек и 6,8 миллиона собак. При этом средняя семья тратит на одного кота примерно 1,8 миллиона иен в течение всей жизни животного.

Среди известных сторонников кошек в Японии есть представители высшего руководства государства. Домашних котов имеют император и императрица, а также ряд политиков. Некоторые из них открыто признают, что предпочитают именно котов, а не собак. Особое отношение к этим животным имеет глубокие исторические корни.

Считается, что коты попали в Японию еще в период Нара между VIII и IX веками через дипломатические контакты с Китаем.

Многие животные поселялись при буддистских храмах, где защищали рукописи и священные тексты от грызунов. Именно тогда они начали приобретать почти мистический статус в японском обществе. Японская культура также подарила миру знаменитый символ удачи – манэки-нэко, фигурку кота с поднятой лапой. По легенде, ее история связана с храмом Готокудзи в Токио.



Фигурка манеки-нэко стала символом удачи / Фото Unsplash

Рассказывают, что однажды местный феодал прятался от грозы под деревом, когда увидел кота, который будто звал его в храм. Как только мужчина отошел от дерева, в него ударила молния. В знак благодарности он помог восстановить храм, а образ кота навсегда стал символом удачи и процветания.

Сегодня фигурки манэки-нэко можно увидеть в магазинах, ресторанах и офисах по всей Японии. Их считают оберегами, которые привлекают успех и достаток.

Кстати, ранее мы рассказывали о японском острове Аошима, на котором мурлык в несколько раз больше, чем людей. О том, как они "правят" островом, и в чем особенности их ДНК, – читайте в материале 24 Канала.