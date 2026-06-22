"Pet-friendly" — не просто для галочки: в каких кафе Чернигова есть специальное меню для собак

Владельцы собак всё чаще берут своих питомцев с собой в кафе и рестораны. В ответ на это некоторые заведения начинают адаптировать обслуживание не только для людей, но и для четвероногих гостей.

В Чернигове уже появились специальные меню для собак, однако представители отрасли признают: до настоящей pet-friendly культуры городу ещё далеко. Об этом пишет "ЧеLine".

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Куда пойти с собакой в Чернигове?

Одним из первых заведений, введших меню для четвероногих гостей, стало кафе "Проект". По словам совладелицы заведения Надежды Тимощенко, посетители положительно восприняли такую инициативу.

Человеку приятно купить собачке кусочек тортика, пиццу, бизе или любое другое лакомство. Есть даже собачий кофе,

– рассказала Надежда Тимощенко.

Сначала в заведении решили протестировать новый формат в рамках специального тематического проекта.

"Чтобы прорекламировать эту продукцию, мы сначала устроили собачий поп-ап: целую неделю у нас было доступно всё из их ассортимента, мы посмотрели, что гостям больше всего понравилось, и оставили несколько позиций на постоянной основе в меню", – пояснила совладелица кафе.

Идея создания такого меню принадлежит черниговской предпринимательнице Наталье Высоцкой, которая занимается производством натуральных лакомств для собак. По её словам, толчком послужил собственный опыт посещения заведений вместе с домашним питомцем.

Я понимала, что у нас есть огромная аудитория, которая покупает кофе, может просто прийти покушать и берет с собой собаку. А собаке в этом случае вообще нечего предложить, и она, конечно, будет смотреть на вас, захочет всё, что вы заказываете, и в этом заключается большая проблема,

– отметила Наталья Высоцкая.

Сегодня, по её словам, в Чернигове только два заведения имеют отдельное меню для собак. Одно уже работает, а другое готовится к открытию. В обоих случаях речь идёт о продукции местного производства.

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Предпринимательница подчеркивает, что такие лакомства лишь внешне напоминают человеческие десерты. На самом деле рецептура адаптирована к потребностям животных.

"Мы стараемся просто добиться того, чтобы десерт визуально напоминал человеку, например, ту самую панна-коту, но на самом деле от панна-коты там только название и внешний вид. Мы абсолютно все десерты адаптируем под потребности собачек, чтобы не было никаких проблем с аллергией, чувствительностью и т. д.", — пояснила Высоцкая.

Несмотря на небольшое количество специальных меню, некоторые черниговские заведения уже стараются сделать пребывание животных более комфортным. В частности, посетителям с собаками предлагают натуральные лакомства.

Если мы видим, что наш клиент пришел с собачкой, то предлагаем им лакомство. Можно одно, можно два, а если собачка большая, то можно и три лакомства дать,

– рассказала бариста кофейни "Краш кава" Полина Евус.

Часть предприятий также поддерживает приюты для бездомных животных.

"Мы также передаем средства в приют, под нашим присмотром находятся пять собачек, которых мы обеспечиваем в приюте и которым передаем средства", – отметила администратор пиццерии "Pasta Basta" Маргарита Супрун.

В то же время Наталья Высоцкая считает, что большинство заведений пока сложно назвать по-настоящему pet-friendly.

"Мне кажется, что в какой-то момент это стало такой тенденцией: чтобы быть крутым заведением, нужно поставить миску, в которой вообще не убирать воду, она там гниет, в ней пух, из нее пьют сто тысяч собак. И это печально", — сказала она.

По её мнению, ответственное отношение к животным должно включать не только разрешение заходить с собакой в заведение, но и заботу о её здоровье и безопасности. Несмотря на рост популярности pet-friendly культуры, привлечь к таким инициативам большее количество предприятий пока сложно.

Мы рассылали письма многим черниговским предприятиям, но большинство не понимает, в чём смысл, зачем им это нужно. У кого-то нет человека, который этим будет заниматься, кто-то просто считает это ненужным, кто-то сначала соглашался, а потом игнорировал,

– рассказала предпринимательница.

По словам Натальи Высоцкой, настоящая pet-friendly культура начинается там, где комфорт и здоровье животного становятся такой же важной частью сервиса, как и забота о гостях заведения.

Как выглядит pet-friendly заведение в Европе?

Как пишет BringFido, во многих заведениях Великобритании, Ирландии, Нидерландов и других стран Европы для собак предусмотрены отдельные миски с чистой водой, натуральные лакомства и специальные десерты. Некоторые кафе даже предлагают так называемые "puppuccino" — безопасные для собак напитки, а также отдельные блюда, разработанные специально для животных.

Некоторые заведения идут ещё дальше. Например, в Великобритании работают кафе, где для собак создали полноценное меню с десертами, завтраками и даже праздничными угощениями для "дней рождения" домашних питомцев.

В европейских городах владельцам собак также предлагают специальные лежанки, зоны для отдыха и отдельные места на террасах. Персонал таких заведений проходит подготовку по взаимодействию с животными и часто сам предлагает воду или лакомства для четвероногих гостей.

В то же время эксперты отмечают, что настоящая pet-friendly культура заключается не только в наличии меню для собак. Важными остаются чистота, безопасные ингредиенты, комфорт как для владельцев животных, так и для других посетителей заведения.

Стоит отметить, что в Европе действуют и другие правила содержания животных. Например, там запрещена онлайн-продажа домашних питомцев.