Лабрадор сыграл хвостом на барабане: забавное видео позабавило сеть

Домашние любимцы нередко могут скрывать самые неожиданные таланты. Некоторые из четвероногих обладают отличным музыкальным чутьем. К когорте выдающихся ударников можно смело причислить лабрадора Джека. Он прекрасно сыграл на барабане своим хвостом.

Смешным видеороликом поделились на собственной странице собаки в TikTok.

Что известно о пушистом музыканте?

Музыкально одаренный лабрадор по имени Джек стал звездой соцсетей, доказывая, что собаки могут проявлять неожиданные таланты.

Его видео, которое облюбовали более 160 тысяч пользователей, показывает, как он сидит у окна в своем любимом месте и ритмично "отбивает" хвостом по барабану рядом, наблюдая за тем, что происходит на улице.

Хозяин отмечает, что Джек особенно любит проводить время у окна, следя за прохожими, и будто получает удовольствие от своего "музицирования". В заметке его поведение описывают как сочетание любопытства к окружающему миру и любви к ритму.

В комментариях пользователи восхищаются его "выступлением", шутя, что он мог бы выступать даже в рок-группе. В то же время специалисты напоминают, что, хотя собаки способны воспринимать музыку и узнавать ритмы, синхронно отбивать такт они обычно не могут, а слишком хаотичные или громкие звуки иногда могут их даже раздражать.

К слову, ранее мы рассказывали, что некоторые собаки могут различать высоту звука и менять тон своего воя под музыку. При этом способность собак подстраиваться к музыке может зависеть от генетики.

Вместе с тем, существует версия, что четвероногие воспринимают музыку как "зов" другого существа. Это запускает инстинктивную реакцию – подобно тому, как волки отвечают друг другу в стае.