Смішним відеороликом поділилися на власній сторінці собаки в TikTok.

Цікаво Після шторму вівчарка опинилася прикутою до бетонної брили: причина здивувала

Що відомо про пухнастого музиканта?

Музично обдарований лабрадор на ім'я Джек став зіркою соцмереж, доводячи, що собаки можуть проявляти несподівані таланти.

Його відео, яке вподобали понад 160 тисяч користувачів, показує, як він сидить біля вікна у своєму улюбленому місці та ритмічно "відбиває" хвостом по барабану поруч, спостерігаючи за тим, що відбувається надворі.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Пес зіграв на барабані: дивіться відео

Господар зазначає, що Джек особливо любить проводити час біля вікна, стежачи за перехожими, і ніби отримує задоволення від свого "музикування". У дописі його поведінку описують як поєднання цікавості до навколишнього світу та любові до ритму.

У коментарях користувачі захоплюються його "виступом", жартуючи, що він міг би виступати навіть у рок-гурті. Водночас фахівці нагадують, що, хоча собаки здатні сприймати музику та впізнавати ритми, синхронно відбивати такт вони зазвичай не можуть, а надто хаотичні або гучні звуки інколи можуть їх навіть дратувати.

До слова, раніше ми розповідали, що деякі собаки можуть розрізняти висоту звуку та змінювати тон свого виття під музику. При цьому здатність собак підлаштовуватися до музики може залежати від генетики.

Разом із тим, існує версія, що чотирилапі сприймають музику як "поклик" іншої істоти. Це запускає інстинктивну реакцію – подібно до того, як вовки відповідають один одному у зграї.