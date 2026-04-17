Мастиф весом почти 90 килограммов испугался и заскочил на колени владелицы: в чем причина

Собаки по-разному реагируют на непогоду: одни держатся спокойно и уверенно, а другие ищут защиты рядом с хозяином. Мастиф по имени Боузер – как раз из тех, кто во время сильного ветра мгновенно превращается в "ручного песика", несмотря на свои почти 90 килограммов веса.

Забавный момент зафиксировали на видео и опубликовали на странице bowserthemastiff. На кадрах видно эмоции собачки в ветреную погоду.

Как огромный мастиф испугался ветра?

В подписи собаку, несмотря на его размеры, называют "маменькиным сынком" и "большим малышом" – и это полностью соответствует тому, что происходит в кадре.

На видео Боузер буквально пятится и усаживается на колени своей хозяйки, которая сидит в кресле. Причина проста – ветер на улице кажется ему слишком страшным, чтобы справляться с ним самостоятельно.

Женщина в шутку прокомментировала, что ее "прижимает 200-фунтовый пес", который решил стать "коленной собакой" в прямом смысле. Мужчина добавил, что для Боузера этот ветер стал настоящим испытанием.

Хозяйка тем временем успокаивала любимца, нежно обращаясь к нему, а мужчина размышлял, стоит ли ему вмешаться и сдвинуть собаку. В конце концов, женщина оставила все как есть, ведь собаке было удобно.

Мастиф Боузер перепугался от ветра: смотрите видео

В комментариях пользователи делятся подобными историями о своих больших, но очень нежных собак, шутят о "защитных инстинктах" Боузера и восхищаются его драматической реакцией.

Заметим! Эксперты из American Kennel Club объяснили, что мастифы на самом деле имеют очень древнее происхождение – подобные им собаки изображены в искусстве еще около 2500 года до нашей эры, в частности на барельефах Вавилона.



Считается, что современный тип породы сформировался в Британии, куда таких собак могли завезти финикийцы, а впоследствии их использовали римляне и местные жители для охраны. Исторически мастифы участвовали в военных походах, в частности сопровождали Ганнибала через Альпы. В Америку они, вероятно, попали еще с первыми колонистами, но активно распространяться начали только в XIX веке.

