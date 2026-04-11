Наука доказала, что собаки – прирожденные музыканты: может ли ваш пес петь
- Некоторые собаки могут различать высоту звука и менять тон своего воя под музыку.
- Исследование показало, что способность собак подстраиваться к музыке может зависеть от генетики.
Четвероногие любимцы на самом деле имеют довольно развитые органы чувств, и речь идет не только о привычных для нас, например, обоняние и слух. Собаки имеют еще и вокальный потенциал и довольно хорошо показывают себя в музыке.
Многие видео в сети с собаками-певцами хоть и развлекают нас, но в то же время появляются не случайно. Ученые из Массачусетского университета Тафтса провели исследование, которое подтверждает особые музыкальные умения четвероногих.
Что известно о собаках-певцах?
Психолог Анируддх Пател вместе с командой провел исследование, чтобы выяснить, способны ли собаки различать высоту звука – то есть менять свой "голос" в зависимости от того, что они слышат.
Для эксперимента выбрали собачек, которые уже имели привычку подвывать под музыку. Владельцы включали им песни и записывали реакцию животных. Затем те же композиции воспроизводили с немного измененной тональностью – выше или ниже – чтобы проверить, подстраиваются ли собаки под новое звучание.
У людей способность петь "в унисон" возникает естественно, даже без обучения. Именно это натолкнуло ученых на мысль, что подобный, хотя и более простой, навык может существовать и у животных.
Как отмечали в Earth, идея исследования возникла благодаря наблюдениям за волками. В природе они воют вместе, создавая многоголосый звук с разной высотой. Это, как утверждают ученые, помогает казаться многочисленными и поддерживать связь в стае.
Интересно! Есть предположение, что волки сознательно меняют тон своего воя.
Поскольку изучать это в дикой природе сложно, исследователи обратились к собакам, особенно к породам, генетически близких к волкам.
Среди исследованных собак самоеды продемонстрировали четкую реакцию: все четыре из них меняли высоту звука вместе с музыкой – одни повышали тон, другие понижали.
Важно, что продолжительность их воя не менялась, то есть это была не случайная реакция или эмоции, а контролируемое поведение.
Зато шиба-ину не показали подобной адаптации – их вой оставался почти неизменным независимо от музыки. Это свидетельствует о том, что способность "подстраиваться" может зависеть от генетики.
Результаты исследования ставят под сомнение мнение, что способность чувствовать музыку связана только с речью. Собаки не имеют сложной речи, но некоторые из них все же могут менять высоту звука.
Это может означать, что музыкальные способности возникли еще до появления человеческой речи, и ранние люди могли использовать звуки для взаимодействия задолго до развития речи.
Почему собаки воют под музыку?
Существует версия, что четвероногие воспринимают музыку как "зов" другого существа. Это запускает инстинктивную реакцию – подобно тому, как волки отвечают друг другу в стае.
К слову, на странице weratedogs составили отдельный рейтинг собак-певцов в самых разнообразных условиях.
Во время воя собаки выглядят сосредоточенными, что свидетельствует о том, что они не просто реагируют на звук, а взаимодействуют с ним.
Исследование, опубликовано в журнале Current Biology, открывает новые горизонты в изучении музыки и поведения животных. Оно показывает, что способность чувствовать и воспроизводить звук может быть не уникальной для человека.
На что еще способны собачки?
Кинологи вместе со своими собаками выполняют чрезвычайно важные задачи в Украине, в частности помогают находить взрывоопасные предметы и участвовать в разминировании освобожденных территорий. Кроме этого, служебные собаки играют важную роль в психологической поддержке военных и ветеранов.
