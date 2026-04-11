Наука доказала, что собаки – прирожденные музыканты: может ли ваш пес петь

Четвероногие любимцы на самом деле имеют довольно развитые органы чувств, и речь идет не только о привычных для нас, например, обоняние и слух. Собаки имеют еще и вокальный потенциал и довольно хорошо показывают себя в музыке.

Многие видео в сети с собаками-певцами хоть и развлекают нас, но в то же время появляются не случайно. Ученые из Массачусетского университета Тафтса провели исследование, которое подтверждает особые музыкальные умения четвероногих.

Что известно о собаках-певцах?

Психолог Анируддх Пател вместе с командой провел исследование, чтобы выяснить, способны ли собаки различать высоту звука – то есть менять свой "голос" в зависимости от того, что они слышат.

Для эксперимента выбрали собачек, которые уже имели привычку подвывать под музыку. Владельцы включали им песни и записывали реакцию животных. Затем те же композиции воспроизводили с немного измененной тональностью – выше или ниже – чтобы проверить, подстраиваются ли собаки под новое звучание.

У людей способность петь "в унисон" возникает естественно, даже без обучения. Именно это натолкнуло ученых на мысль, что подобный, хотя и более простой, навык может существовать и у животных.

Как отмечали в Earth, идея исследования возникла благодаря наблюдениям за волками. В природе они воют вместе, создавая многоголосый звук с разной высотой. Это, как утверждают ученые, помогает казаться многочисленными и поддерживать связь в стае.

Интересно! Есть предположение, что волки сознательно меняют тон своего воя.

Поскольку изучать это в дикой природе сложно, исследователи обратились к собакам, особенно к породам, генетически близких к волкам.

Среди исследованных собак самоеды продемонстрировали четкую реакцию: все четыре из них меняли высоту звука вместе с музыкой – одни повышали тон, другие понижали.

Важно, что продолжительность их воя не менялась, то есть это была не случайная реакция или эмоции, а контролируемое поведение.

Зато шиба-ину не показали подобной адаптации – их вой оставался почти неизменным независимо от музыки. Это свидетельствует о том, что способность "подстраиваться" может зависеть от генетики.

Результаты исследования ставят под сомнение мнение, что способность чувствовать музыку связана только с речью. Собаки не имеют сложной речи, но некоторые из них все же могут менять высоту звука.

Это может означать, что музыкальные способности возникли еще до появления человеческой речи, и ранние люди могли использовать звуки для взаимодействия задолго до развития речи.

Почему собаки воют под музыку?

Существует версия, что четвероногие воспринимают музыку как "зов" другого существа. Это запускает инстинктивную реакцию – подобно тому, как волки отвечают друг другу в стае.

Во время воя собаки выглядят сосредоточенными, что свидетельствует о том, что они не просто реагируют на звук, а взаимодействуют с ним.

Исследование, опубликовано в журнале Current Biology, открывает новые горизонты в изучении музыки и поведения животных. Оно показывает, что способность чувствовать и воспроизводить звук может быть не уникальной для человека.

