Этими двумя стали песик породы такса и корелла – птичка, которую он встретил во время прогулки. Их совместную историю осветили на странице yunabugs в Instagram.

Как такса влюбилась в птичку?

Эйнштейн – жесткошерстная такса во время прогулки с хозяйкой вдруг увидел очаровательного кореллу. И это была любовь с первого взгляда.

Справочно: корелла, или нимфа, - среднего размера попугай из семейства какаду, происходящий из Австралии. Эти птички имеют яркий хохолок на голове и нежное серое или желтое оперение.

Песик с забавным "ирокезом" на голове мгновенно влюбился в птичку с такой же прической и, кажется, сразу решил, что они созданы друг для друга. Кадры встречи животных собрали десятки тысяч лайков в сети и восхитили пользователей милой историей.

Хозяйка часто делится моментами со своими энергичными любимцами. Но особенно приятно видеть, как Эйнштейн проводит время наедине с ней. Он очень ласковый и добрый, поэтому неудивительно, что между ним и птичкой возник такой милый контакт.

Могут ли собаки дружить с птицами?

У ParadePets рассказали, что хоть эта история выглядит очень трогательно, подобная "дружба" – скорее исключение. Таксы от природы охотники с сильным инстинктом преследования мелкой добычи. Они могут воспринимать домашних птиц как потенциальную добычу и действовать в соответствии со своими инстинктами. Конечно, каждая собака имеет свой характер, но сочетание "такса + птица" не всегда является безопасным.

Если вы планируете держать вместе этих животных, специалисты отмечают, что важно учитывать поведение собаки и обязательно контролировать их контакты. Несмотря на это, история Эйнштейна и его пернатой симпатии – настоящая сказка, которая доказывает, что иногда даже самые неожиданные знакомства могут быть очень нежными и особенными.

Кстати, как объяснили эксперты из American Kennel Club, такса – это одна из самых узнаваемых пород собак с длинным телом, короткими лапами и энергичным характером. Она бывает двух размеров (стандартная и миниатюрная) и трех типов шерсти: гладкая, жесткая и длинная.



Эти собаки умные, бдительные и имеют громкий лай, поэтому хорошо выполняют роль сторожей. Хотя они не созданы для интенсивных нагрузок, зато выносливы и готовы к активностям.

