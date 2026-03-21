Не оставят ни единого шанса мебели: 7 пород собак, которые грызут все подряд

Ветеринары назвали породы собак, которые чаще всего грызут мебель и вещи в доме. Причина такого поведения не "плохой характер", а избыток энергии и недостаток стимуляции.

Специалисты Parade Pets объяснили, какие именно породы требуют особого внимания и воспитания.

Какие собаки чаще всего портят вещи?

Владельцы собак часто сталкиваются с проблемой испорченной мебели, обуви или других вещей. Как объясняют ветеринары, такое поведение не является случайным – оно напрямую связано с уровнем активности, интеллектуальными потребностями и природными инстинктами животного.

Эксперты назвали семь пород собак, которые чаще всего имеют склонность к жеванию предметов в доме:

Немецкий дог

Немецкие доги – большие, дружелюбные и спокойные на вид собаки, однако они имеют мощные челюсти и нуждаются в регулярной активности. Если им не хватает физических нагрузок или умственной стимуляции, они могут начать грызть мебель. Для них жевание часто становится способом справиться со скукой или легким стрессом.

Особенно это характерно для щенков, которые активно исследуют мир через рот. Ветеринары советуют обеспечить таких собак прочными игрушками и регулярными занятиями, чтобы избежать разрушений в доме.

Бордер-колли

Бордер-колли считаются одними из самых умных пород собак в мире. Они были выведены для работы, поэтому постоянно нуждаются в задачах и активности. Если их ум не занят, они быстро находят альтернативу – например, начинают грызть мебель или вещи.

Жевание для них является способом "выплеснуть" избыток энергии. Без тренировок и умственных игр эта порода может стать настоящим испытанием для владельца.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры – дружелюбные, активные и очень любознательные собаки. Они имеют естественную привычку брать предметы в рот, ведь их выводили для поиска и переноски вещей. Именно поэтому они часто грызут все, что попадается на пути.

Если лабрадор не получает достаточно физических нагрузок, эта привычка может перерасти в проблему. Даже во взрослом возрасте они могут сохранять "щенячье" поведение.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки – интеллектуальные и рабочие собаки, которые нуждаются в постоянной активности. Они могут начать грызть вещи как способ снять стресс или реализовать свою энергию.

Это порода, которая особенно нуждается в тренировках и умственных задач. Без этого она быстро скучает и ищет занятия самостоятельно. Жевание становится одним из таких "самостоятельных решений".

Ротвейлеры

Ротвейлеры имеют сильные челюсти и высокий уровень энергии. Они часто грызут вещи не только из-за скуки, но и потому, что им просто нравится сам процесс.

Это уверенные и активные собаки, которым необходимы регулярные физические и умственные нагрузки. Если этого нет, они могут стать одними из самых разрушительных пород в доме. Владельцам стоит позаботиться о прочных игрушках и четком режиме активности.

Сибирский хаски

Сибирские хаски – чрезвычайно энергичные собаки, которых выводили для работы в упряжке. Их природный инстинкт двигаться и работать часто превращается в деструктивное поведение, если энергию не направить правильно.

Даже после длительных прогулок они могут продолжать искать, что погрызть. Именно поэтому им нужно много игрушек и постоянная активность.

Боксер

Боксеры – игривые, активные и очень эмоциональные собаки. Они нуждаются в большом количестве движения и игр. Если их энергия не расходуется, они начинают портить мебель или обувь.

В то же время при правильном подходе эта порода может быть достаточно спокойной дома. Достаточно регулярных физических нагрузок и внимания, чтобы избежать проблемного поведения.

Действительно ли порода так влияет на характер собаки?

Порода собаки не определяет ее характер так сильно, как считалось ранее – к такому выводу пришли ученые в научном материале о геномике собак.

Исследование показало, что генетика породы объясняет менее 9% поведенческих особенностей животного. Это означает, что характер конкретной собаки в значительной степени формируется не породой, а другими факторами.

В частности, решающую роль играют воспитание, условия жизни и опыт животного. Важным фактором является также ранняя социализация щенка и контакт с людьми и другими животными. Даже поведение матери может влиять на дальнейший характер собаки.

В то же время порода все же имеет значение для отдельных черт, например, склонности к пастушьей работе или активности. Однако она не позволяет точно предсказать индивидуальную личность животного.

Ученые отмечают, что собаки одной породы могут кардинально отличаться по поведению. Поэтому при выборе любимца стоит больше учитывать условия воспитания и образ жизни, чем только на породу.

