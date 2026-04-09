Законно ли не пускать владельцев с животным в укрытие: что делать в случае отказа

В Украине официально разрешено пребывание в укрытиях вместе с домашними животными. Однако иногда людей все же отказываются впускать во время воздушной тревоги.

UAnimals объяснили, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Как действовать, если не пускают в укрытие с любимцем?

Во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Соответствующее решение было принято на государственном уровне, однако на практике бывают случаи, когда людей с любимцами отказываются впускать.

В зоозащитной организации отмечают: в такой ситуации прежде всего следует позаботиться о безопасности. Если вас не пустили в укрытие, не стоит тратить время на споры – нужно немедленно искать другое безопасное место, чтобы переждать угрозу. После этого рекомендуется обратиться к правоохранителям. Необходимо позвонить по номеру 102, сообщить об инциденте, указать адрес укрытия и время происшествия. Также стоит получить подтверждение обращения, чтобы зафиксировать факт нарушения.

Кроме того, эксперты советуют подать письменное заявление в отделение Национальной полиции Украины. Это позволит привлечь ответственных лиц к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем.

Еще один важный шаг – обращение в местную военную администрацию или Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Такие жалобы помогают контролировать соблюдение правил пользования укрытиями.

В UAnimals подчеркивают, что недопуск людей с животными к укрытиям является нарушением законодательства. За это предусмотрена административная или даже уголовная ответственность. В частности, соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, должностные лица могут получить штраф от 1700 до 3400 гривен.

В случаях, когда такие действия привели к тяжелым последствиям или угрожали жизни людей, возможно открытие уголовного производства. Речь идет о статьях Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за оставление в опасности и служебную халатность.

В то же время владельцы животных также должны соблюдать правила пребывания в укрытиях. В частности, они должны контролировать поведение своих любимцев, обеспечить безопасность других людей, а в случае необходимости – держать собак на поводке и в наморднике.

Как успокоить животное во время тревоги?

Во время войны домашние животные переживают значительный стресс, ведь не понимают причин громких звуков и опасности. Из-за этого они могут менять поведение: прятаться, отказываться от еды или становиться беспокойными. Эксперты Nauka.ua отмечают, что правильное поведение владельца помогает значительно уменьшить уровень тревоги любимца.

Сохраняйте спокойствие

Животные очень чувствительны к эмоциям своего хозяина и быстро их считывают. Если человек паникует или нервничает, питомец воспринимает это как сигнал опасности. Спокойное поведение, ровный голос и уверенные действия помогают животному почувствовать контроль над ситуацией.

Создайте "безопасное место"

Укрытие или даже угол в квартире можно сделать более комфортным для животного. Положите рядом знакомые вещи: лежанку, одеяло или одежду с вашим запахом. Это поможет любимцу успокоиться и почувствовать себя в знакомой среде даже во время опасности.

Не заставляйте силой выходить из тайника

Если кот или собака пытается спрятаться, это естественная реакция на страх. Не стоит вытаскивать животное силой, если нет прямой угрозы его жизни. Такие действия могут только усилить панику и сделать поведение еще более непредсказуемым.

Используйте мягкий контакт

Если животное само идет на контакт, его можно погладить или тихо успокаивать голосом. Важно не сжимать любимца слишком сильно, чтобы не вызвать защитную реакцию. Спокойное прикосновение помогает снизить уровень стресса.

Позаботьтесь о воде и лакомствах

Из-за стресса животные могут испытывать сильную жажду, поэтому важно иметь запас воды. Любимые лакомства могут помочь отвлечь внимание и немного успокоить животное. Это также создает положительную ассоциацию даже в сложных условиях.

