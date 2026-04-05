Кому категорически нельзя заводить собаку: кинолог назвал главную ошибку многих людей

Не каждому человеку стоит заводить собаку – все зависит от образа жизни и уровня активности. Главной ошибкой является ориентироваться только на размер или внешность животного.

Важно обеспечить собаке достаточно движения, внимания и комфортные условия для жизни. Об этом рассказал кинолог Андрей Долженко в эфире "КИЕВ24".

Почему не всем подходит собака?

Людям, которые ведут малоподвижный образ жизни и большую часть времени проводят дома, стоит воздержаться от решения заводить собаку. Андрей Долженко отметил, что ключевым фактором в выборе домашнего любимца является не его размер, а уровень активности владельца.

По словам эксперта, распространенное мнение о том, что маленькие собаки подходят для "домашней" жизни, является ошибочным. На самом деле даже небольшие породы могут быть очень энергичными и нуждаться в значительной физической активности. В то же время среди крупных собак встречаются более спокойные и медленные животные.

Если человек большую часть времени проводит в помещении и не имеет привычки к регулярным прогулкам, заводить собаку не стоит. Ведь эти животные нуждаются в длительном пребывании на свежем воздухе, движения и активного взаимодействия с владельцем.

Если пробежки, велосипед, рыбалка или охота – одно из ваших хобби, тогда можете смело выбирать любимца. Ему будет с вами классно: если много времени проводить на улице в движении, тогда собака будет счастливой,

– констатировал Долженко.

Отдельное внимание Долженко обращает на ответственность владельцев. Важно не только обеспечить физическую нагрузку, но и соблюдать правила безопасности: контролировать поведение собаки, избегать резких движений и криков, которые могут напугать животное или окружающих.

Как понять, что вы готовы к собаке?

Перед тем как заводить собаку, важно честно оценить собственный образ жизни, ведь это решение влияет на много лет вперед.

По данным American Kennel Club, будущий владелец должен быть готовым уделять животному не менее нескольких часов ежедневно. Речь идет не только о прогулках, но и об играх, обучение и социализацию. Также следует учесть финансовую составляющую – расходы на корм, ветеринарные услуги и аксессуары могут быть существенными.

Эксперты советуют задуматься, позволяет ли ваш график регулярно гулять с собакой независимо от погоды или настроения. Не менее важно оценить жилищные условия, ведь некоторым породам нужен простор и активность.

Кроме того, стоит понимать, что собака нуждается в эмоциональном внимании и может страдать от одиночества. Если человек часто путешествует или редко бывает дома, это может стать проблемой. В итоге специалисты отмечают: готовность к собаке – это сочетание времени, ресурсов и искреннего желания заботиться о животном ежедневно.

Что нужно знать о разных породах собак?