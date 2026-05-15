Все меняется после захода солнца: почему на самом деле коты "сходят с ума" ночью

Поведение четверолапых до сих пор не изученный полностью феномен, который приносит немножко трудностей. Котики, к тому же, любят активизироваться ночью, чем нередко удивляют своих хозяев. Но делают они это не просто потому, что хотят пошалить.

Причины ночных гонок и охоты на теней раскрыли зооэксперты проекта Animal Wised.

Почему коты "сходят с ума", как только наступает ночь?

Специалисты отмечают, что в темное время суток мурлыки переходят в своеобразный "режим хищника". То, что людям кажется хаотичным поведением или избытком энергии, на самом деле связано с естественной биологией животного.

Важно! Коты не являются полностью ночными существами – они относятся к сумеречным животным.

Наибольшую активность они проявляют на рассвете и после захода солнца, ведь именно в этот период в природе чаще всего активизируется их добыча. Большую роль в этом играет и строение кошачьих глаз. Благодаря специальному светоотражающему слою коты значительно лучше видят в темноте, чем люди.

По словам ветеринарного врача Паолы Куэвас, коты могут реагировать на едва заметные звуки, движения или другие раздражители.

Когда в доме становится темно, животное чувствует себя увереннее, а его охотничьи инстинкты активизируются еще сильнее. По словам экспертов, ночные "гонки" котов имеют даже отдельное название – "зуми". Это короткие, но очень активные всплески энергии, во время которых животное тратит силы, накопленные в течение дня.



Коты активизируются ночью из-за инстинктов охотников / Unsplash

Поскольку большую часть дня домашние коты спят, именно вечер и ночь становятся для них идеальным временем для активности. Ночная атмосфера также стимулирует кота к движению. В темноте дом становится тише, появляются тени и необычные звуки, которые животное воспринимает как потенциальную "охоту".

Из-за этого мебель превращается в препятствия, коридоры – на трассу для гонок, а любой шорох может спровоцировать мгновенную реакцию.

Как скорректировать поведение любимца ночью?

Ночные приключения четвероногих не всегда по душе владельцам. Чтобы кот не будил вас посреди ночи, важно не поощрять такое поведение своим вниманием.

Если реагировать на ночные забеги, кормить животное или играть с ним, кот быстро поймет, что таким способом можно получить желаемое. Специалисты советуют уделять больше времени активным играм вечером. При этом, объясняют эксперты из Animal Human Society, многие коты с удовольствием гоняются за игрушками, лазерной указкой или мячиками.

Даже несколько минут активности помогают потратить энергию и сделать животное более спокойным ночью. Также стоит обеспечить коту занятие днем, особенно если хозяев нет дома. Для этого можно использовать специальные игрушки-кормушки, которые стимулируют охотничий инстинкт и дают как физическую, так и умственную нагрузку.

А вот уже на ночь эксперты рекомендуют создать комфортные условия для сна. Если кот прыгает на кровать или царапает двери, можно закрывать спальню, использовать белый шум или беруши. В то же время не следует наказывать животное, ведь такое поведение не является проявлением злости или мести.

Главное помнить, что кот повторяет те действия, которые приносят ему результат. Поэтому правильная организация режима, активностей и домашней среды поможет постепенно решить проблему ночной активности.

Заметим, что даже в маленькой квартире коту важно обеспечить достаточно активности и новых впечатлений, ведь из-за ограниченного пространства животное может скучать и испытывать стресс.

Для котов также важно наблюдение за улицей, поэтому место у окна может стать для них настоящим развлечением.

Сколько должен спать мурлыка?

Коты обычно спят по 12 – 16 часов в сутки, ведь таким способом накапливают энергию, необходимую для активности и естественных охотничьих инстинктов. В то же время ветеринары отмечают: если режим сна животного внезапно меняется, это может свидетельствовать о стрессе, плохое самочувствие или другие проблемы со здоровьем.

У Germantown Parkway Animal Hospital объясняют, что сон у котов делится на две основные фазы;

легкая дремота;

глубокий сон.

Во время дремоты животное может держать глаза полуоткрытыми и реагировать на посторонние звуки, поэтому кажется, будто кот постоянно насторожен. А вот в фазе глубокого сна организм полностью расслабляется: отдыхают мышцы, а нервная система восстанавливается.