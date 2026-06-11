Охлаждающие жилеты для собак: сколько стоят и действительно ли они спасают от жары

Летняя жара может быть опасной не только для людей, но и для домашних любимцев. Из-за высоких температур все больше владельцев собак обращают внимание на охлаждающие жилеты, которые обещают защитить животных от перегрева.

Впрочем, вместе с популярностью таких аксессуаров возникает вопрос: действительно ли они эффективны и сколько стоят в Украине. 24 Канал собрал самые популярные модели и цены на них.

Смотрите также Сколько стоят модные панамки на лето для собак

Какие цены на охлаждающие жилеты?

На украинском рынке представлены десятки моделей охлаждающих жилетов для собак – от бюджетных вариантов до профессиональных изделий для активных прогулок и тренировок. Самые доступные модели стоят от 400 гривен.

Например, жилеты бренда Nobby для небольших собак продаются за 457 гривен. Они работают по принципу испарительного охлаждения: ткань нужно смочить водой перед использованием.

Жилет фирмы Nobby / Скриншот из магазина

Модели среднего ценового сегмента можно приобрести за 1 000 – 1 700 гривен. Такие жилеты обычно имеют многослойную конструкцию, которая дольше удерживает влагу и обеспечивает стабильный охлаждающий эффект.

Охлаждающий жилет / Фото из зоомагазинов

Премиальные бренды предлагают жилеты от 2 до 7 тысяч гривен в зависимости от размера собаки и использованных технологий. В частности, модели Hurtta и Non-stop Dogwear могут стоить около 6 тысяч гривен.

Non-stop Dogwear / Фото из магазина

Специалисты советуют выбирать жилет не только по цене, но и по размеру, типу шерсти собаки и условиям использования. Для коротких прогулок в городе может быть достаточно бюджетного варианта, тогда как для походов или спортивных занятий лучше подойдут профессиональные модели.

Нужны ли собакам охлаждающие жилеты?

Pet MD отмечают, что охлаждающий жилет не является обязательным аксессуаром для каждой собаки. Основным способом защиты животного от перегрева остаются доступ к свежей воде, прогулки в прохладные часы суток и пребывание в тени.

Вместе с тем жилеты могут быть полезными для отдельных категорий собак. Прежде всего это касается брахицефальных пород, таких как мопсы, французские бульдоги и боксеры, а также пожилых собак, животных с лишним весом и густой шерстью, которые тяжелее переносят жару.

Большинство современных моделей работает по принципу испарения воды. После смачивания ткани вода постепенно испаряется и помогает отводить избыточное тепло от тела животного. Однако эффективность такого охлаждения значительно снижается при высокой влажности воздуха.

Эксперты подчеркивают, что даже самый качественный охлаждающий жилет не может заменить базовых правил безопасности во время жары. Если температура воздуха слишком высокая, собаку лучше не выводить на длительные прогулки днем, а перенести активность на раннее утро или вечер.

Как собаки могут охлаждаться самостоятельно?

В жаркую погоду собаки используют несколько естественных механизмов для охлаждения организма.

В отличие от людей, они почти не потеют через кожу, поэтому основным способом терморегуляции для них является частое и глубокое дыхание с высунутым языком. Во время такого дыхания влага с языка, ротовой полости и верхних дыхательных путей испаряется, что помогает снижать температуру тела.

Кроме того, собаки инстинктивно ищут прохладные места – ложатся на плитку, бетон, землю или выкапывают ямы, где почва остается более холодной даже в сильную жару.

Специалисты отмечают, что животные также стараются больше отдыхать и меньше двигаться в жаркие часы дня, чтобы избежать перегрева. Некоторые собаки охотно заходят в воду или ложатся в лужи, используя испарение влаги для дополнительного охлаждения.