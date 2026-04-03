Эти породы собак считают опасными в Украине: кто в списке и почему могут штрафовать владельцев

Содержание некоторых пород собак считается потенциально опасным в Украине. Их хозяева обязательно должны выгуливать питомцев только на поводке и в наморднике. В противном случае им грозит штраф.

Эти правила регулирует соответствующее постановление Кабинета Министров от 10 ноября 2021 года, а также Кодекс об административных правонарушениях. В правительстве также определили четкий перечень опасных пород собак.

Какие породы собак опасны в Украине?

Некоторых из четвероногих причисляют к опасным из-за склонности к агрессивному поведению. Владельцы этих собак должны обязательно заключить договор об обязательном страховании или ответственности за возможный вред другим людям.

В список вошли представители таких пород:

Аиди (овчарка атласская);

Айну (собака айнская, хоккайдо);

Акбаш;

Акита-ину;

Акита американский (собака большая японская);

Бандог американский;

Бергамаско (овчарка бергамская);

Брохольмер датский;

Бувье арденский;

Бувье фланерский;

Бульдог алапашский чистокровный (отто);

Бульдог американский;

Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де пресо мальоркин);

Бульмастиф

Бультерьер английский;

Бультерьер английский стафордширский;

Бурбуль южноафриканский Бурбуль южноафриканский;

Овчарка картская (овчарка картская);

Овчарка голландская;

Овчарка греческая;

Овчарка эштрельская (португальская горная);

Овчарка кавказская (волкодав кавказский);

Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

Овчарка восточноевропейская;

Овчарка французская (босерон);

Волкодав ирландский;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинский (аргентинский мастиф);

Дог канарский;

Кангал;

Кане-корсо;

К слову, в частности, кангал и кане-корсо имеют едва ли не самую большую силу укуса среди других пород собак. Они отличаются особенно сильными челюстями и боевым характером.

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальская пастушья собака);

Марема (овчарка маремо-абруцкая);

Мастиф английский;

Мастиф бельгийский;

Мастиф пиренейский;

Мастиф тибетский;

Московская сторожевая;

Перо де преса канарио (собака канарская);

Пит-бультерьер американский;

Рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);

Риджбек родезийский;

Риджбек тайский;

Ротвейлер;

Собака волчий итальянский;

Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

Собака волчий чешский;

Терьер американский стафордширский;

Тоза-ину (собака японская бойцовская);

Кроме того, в перечень причисляют также метисы всех указанных пород. Эти собаки могут угрожать безопасности других людей, их имуществу и другим животным.

Важно! Статья 154 Кодекса об административных правонарушениях запрещает выгул в общественных местах собак, попавших в список опасных, без намордника и поводка.



Нарушение этих правил предусматривает штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов (от 170 до 340 гривен).



За несоблюдение правил воспитания опасных собак их владельцы могут получить штраф

При этом должностных лиц оштрафуют на 20 – 50 необлагаемых минимумов (340 – 850 гривен). А за повторное нестрахование правилами в течение года физическим лицам придется заплатить от 340 до 510 гривен, должностным лицам – от 510 до 1 020 гривен.

В то же время причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700 – 3 400 гривен для физических лиц и 3 400 – 5 100 грн для должностных лиц.

