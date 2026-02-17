Ветеринары назвали главные ошибки в воспитании собак: как это может навредить четвероногим
- Специалисты предостерегают не срываться на собаку, чтобы не вызвать у нее стресс.
- Игнорирование сигналов тревоги у песиков может вызвать проблемы со здоровьем.
Воспитание хвостатого питомца и установление с ним контакта требует длительного времени и терпения. Однако приложенные усилия могут не заручиться успехом из-за поведения самого владельца. Более того, некоторые, на первый взгляд, неугрожающие действия людей могут нанести собаке стресс и разорвать доверие с хозяином.
Об этом говорится в материале Daily Star. Так, ветеринар Доктор Эван поделился советами, как лучше понимать и укреплять связь с любимцем.
Чего не стоит делать в воспитании четвероногих?
- Срываться на собаку и злиться
Доктор Эван объяснил, что собаки не воспринимают гнев так же, как люди. Крики, резкие движения или проявление агрессии не помогают воспитанию, а только пугают животное, разрушают доверие и вызывают страх.
- Забирать миску во время еды
Забирать еду из-под носа у собаки, пока она ест, – однозначно плохая идея. Это провоцирует тревогу, заставляет животное поспешно глотать корм, что плохо влияет на пищеварение и может привести к проблемам с желудком в будущем.
- Дразнить собаку
Ветеринар также категорически против любых шуток: дуть в нос, задевать спящего пса, прятать игрушку перед самым носом и тому подобное. Такие действия вызывают у собаки растерянность, стресс и ощущение беспомощности.
- Игнорировать сигналы тревоги и самочувствия
Не обращать внимания на то, что собака часто чешет уши, лапы или проявляет другие повторяющиеся действия – это тоже обида. Такие симптомы часто указывают на аллергию (пищевую или сезонную), раздражение или дискомфорт. Игнорирование может привести к хроническим проблемам со здоровьем, а собака чувствует себя брошенной и ненужной.
Свой взгляд на проблему в воспитании собак предоставил и кинолог Виталий Новиков. Он рассказал, что надо четко разграничивать запрет и другие команды во время дрессировки четвероногих. Ведь иногда такая путаница с вербальными сигналами для вашего любимца может вызвать недоразумение и потерю вашего авторитета.
По словам Новикова, в частности эту ошибку собачники делают чуть ли не ежедневно, из-за чего их любимец может становиться очень раздражительным.
Кинолог назвал 3 ошибки в воспитании собаки: смотрите видео
Кстати, специалисты из Canine Wise подчеркнули, что главное в дрессировке собак – не просто привить хорошие манеры, а прежде всего построить прочную доверительную связь между любимцем и владельцем. Именно на этом фундаменте базируется эффективное обучение. Они выделили топ-5 базовых команд, которые помогают достичь именно такой гармонии и контроля в повседневной жизни.
