Где в Луцке можно отдохнуть с собакой: подборка pet-friendly заведений

В Украине стремительно развивается культура pet-friendly заведений, где комфортно не только людям, но и домашним животным. В кафе все чаще появляются миски с водой, пледы, специальные вкусности и даже отдельные зоны для собак.

В Луцке популярные заведения уже адаптировали сервис для гостей с четвероногими любимцами. 24 Канал собрал подборку мест, где можно отдохнуть с животными.

Смотрите также Объятия на кассовой ленте: в Турции кот ежедневно приходит к продавцу в местный магазин

Куда пойти в Луцке с любимцем?

Украинские города постепенно перенимают европейскую культуру отдыха с домашними животными. Если еще несколько лет назад посетителей с собаками нередко просили оставлять любимцев на улице, то сегодня все больше кафе и ресторанов наоборот создают для них комфортные условия.

Особенно заметным этот тренд стал в Луцке. Местные заведения начали обустраивать pet-friendly пространства, где собаки могут не только находиться рядом с владельцами, но и получить воду, плед или специальные лакомства.

Одним из таких мест является Misto Cafe. Заведение позиционирует себя как кафе общественного влияния и активно поддерживает культуру открытого городского пространства. Для гостей с животными здесь предлагают воду, пледы и вкусности для собак. Именно такие детали все чаще становятся важным преимуществом для владельцев домашних любимцев.

Рет-friendly заведение в Луцке / Фото "Місто кафе"

Еще одним популярным местом в Луцке является Happy Bakery. Посетители отмечают атмосферность заведения, выпечку и дружеское отношение к гостям с животными. В соцсетях и отзывах пользователи неоднократно упоминали, что сюда комфортно приходить вместе с собаками.

К тому же здесь установлены лежанки с одеялами, миски и прочее для бездомных собак. А работники заведения иногда даже ходят и укрывают четвероногих, чтобы те не мерзли.

"Хэппи Бейкери" / Фото из открытых источников

Также среди pet-friendly заведений в Луцке посетители часто вспоминают "Не Про Хлеб", где гости приходят с собаками на завтраки и кофе, а персонал спокойно относится к животным в зале. Заведение стало популярным среди молодежи благодаря атмосфере, собственной выпечке и открытости к гостям с домашними любимцами.

Питомцы – это любовь, а мы о ней к каждому,

– говорят в кафе.

"Не Про Хлеб" / Фото из открытых источников

Также в подборку стоит добавить семейную чиберечную "Циберек" в Луцке. Заведение известно крымскотатарской кухней и неформальной атмосферой, а гости часто приходят сюда вместе с домашними любимцами.

"Циберик" / Фото из заведения

Как научить свою собаку хорошо вести себя в людных местах?

Владельцы собак все чаще берут своих любимцев в кафе, парки и торговые центры, однако не все животные спокойно ведут себя в людных местах. Кинологи объясняют, что правильная социализация собаки начинается еще в раннем возрасте и требует постепенного знакомства с новыми людьми, звуками и обстановкой.

Американский клуб собаководства American Kennel Club отмечает, что собаку важно приучать к толпе постепенно, не перегружая ее стрессом. Специалисты советуют начинать с коротких прогулок в спокойных местах, а уже потом переходить к более людным локациям.

Также эксперты рекомендуют использовать положительное подкрепление – лакомство или похвалу за спокойное поведение. Кинологи объясняют, что собака должна знать базовые команды "сидеть", "рядом" и "нельзя", ведь это помогает контролировать поведение в публичном пространстве.

Важным является и умение владельца замечать сигналы тревоги у животного: скуление, прижатые уши или попытки спрятаться могут свидетельствовать о сильном стрессе. В таких случаях специалисты советуют не заставлять собаку оставаться в толпе, а постепенно адаптировать ее к новым условиям.

Социализированные собаки обычно лучше реагируют на новые ситуации и реже проявляют агрессию или страх в общественных местах.

Куда пойти с животным в других городах?

В Киеве презентовали обновленную петфрендли-карту, которая помогает жителям находить места для отдыха с домашними животными. Интерактивный сервис создали компания ЛУН совместно с сетью MasterZoo.

На карту вошли около 450 локаций, дружественных к животным, среди которых площадки для выгула собак, кафе и ветеринарные клиники. На карте собрали более 250 зон для выгула, почти 100 заведений питания и около 100 ветеринарных клиник.

Пользователи могут просматривать подробную информацию о каждой локации, в частности наличие ограждения, тренажеров для собак, урн и возможность выгула без поводка. Больше всего площадок для собак расположено в Шевченковском районе столицы, где их насчитывается 57.

В то же время больше всего pet-friendly кафе и ресторанов сосредоточено в Печерском районе Киева. Разработчики карты призывают бизнесы, которые поддерживают культуру отдыха с животными, участвовать в инициативе и самостоятельно добавлять свои локации на сервис.