Супруги приютили таксу из приюта, но не ожидали увидеть, что из нее вырастет

Пушистики могут иметь обманчивый внешний вид, особенно в детстве. Так, пара поделилась своим удивлением после того, как поняла, что с их любимицей что-то "не так". Однако это совсем не уменьшило их любовь к собаке.

Трепетной историей о четверолапом поделились на странице dogsofadancer в Instagram.

К теме В Китае запустили телеканал для кошек и собак: как посмотреть специальные программы для животных

Что известно о настоящей природе таксы?

Сначала пара приобрела для таксы по имени Мочи соответствующую кровать, ошейник и игрушки, чтобы ей было удобно и уютно в новом доме. Но со временем, когда их любовь к Мочи только росла, они заметили, что что-то выглядит "не совсем правильно".

На кадрах рассказывается о моменте, когда владельцы осознали, что на самом деле произошло во время ее усыновления. В подписи к видео хозяева отметили: "Мы решили пойти в приют искать маленького песика, и она просто сидела там тихо и ласково, выглядела как щенок таксы".

Справочно: специалисты из American Kennel Club объяснили, что такса – это маленькая собака с длинным телом, короткими лапами и ярким, смелым нравом. Эти лайки могут быть двух размеров: стандартного и миниатюрного. Они умные, бдительные и отважные, хорошо подходят на сторожа, хотя не любят дальние пробежки или прыжки.

Но видео демонстрирует Мочи, которая взрослела и оказалась значительно больше стандартной таксы. Владельцы добавили, что и представить не могли, что получат такую "прекрасную взрослую девочку".

Вероятно, Мочи – метис, но без ДНК-теста точное сочетание пород осталось неизвестным. В комментариях пользователи отмечали, что любимица "длинная, но непропорциональная для таксы". Отмечается, что форма головы, хвост и лапы слишком отличаются.

У Mirror уточнили, что исследование RVC показало, что распространенное мнение о том, что метисы здоровее чистокровных собак, не подтверждается. Доктор Ровена Пакер, старший преподаватель по поведению и благополучию компаньонских животных в RVC, отметила, что популярность дизайнерских метисов значительно возросла в Великобритании за последнее десятилетие.

По ее словам, милые "тедди-подобные" черты делают таких собак привлекательными для многих семей. Однако предыдущие исследования показали, что многие люди покупают этих собак, опираясь на предполагаемые характеристики, которые не подтверждены научно, в частности гипоаллергенность, дружелюбие к детям или хорошее здоровье.

Кстати, "дудлы", которые стали особенно популярными за последние десятилетия, – это гибридные собаки, полученные путем скрещивания пуделя с другими породами.

Как домашние животные удивляют своих хозяев?