Трепетну історію про чотирилапого поділилися на сторінці dogsofadancer в Instagram.

Що відомо про справжню природу такси?

Спочатку пара придбала для такси на ім'я Мочі відповідне ліжко, нашийник та іграшки, щоб їй було зручно та затишно у новому домі. Але з часом, коли їхня любов до Мочі тільки зростала, вони помітили, що щось виглядає "не зовсім правильно".

На кадрах розповідається про момент, коли власники усвідомили, що насправді сталося під час її усиновлення. У підписі до відео господарі зазначили: "Ми вирішили піти до притулку шукати маленького песика, і вона просто сиділа там тихо і лагідно, виглядала як щеня такси".

Довідково: фахівці з American Kennel Club пояснили, що такса – це маленький собака з довгим тілом, короткими лапами та яскравою, сміливою вдачею. Ці гавчики можуть бути двох розмірів: стандартного й мініатюрного. Вони розумні, пильні та відважні, добре підходять на сторожа, хоча не люблять далекі пробіжки чи стрибки.

Але відео демонструє Мочі, яка дорослішала і виявилася значно більшою за стандартну таксу. Власники додали, що й уявити не могли, що отримають таку "прекрасну дорослу дівчинку".

Миловидна Мочі красується своїм виглядом: дивіться відео

Ймовірно, Мочі – метис, але без ДНК-тесту точне поєднання порід залишилося невідомим. У коментарях користувачі відзначали, що улюблениця "довга, але непропорційна для такси". Зазначається, що форма голови, хвіст і лапи занадто відрізняються.

У Mirror уточнили, що дослідження RVC показало, що поширена думка про те, що метиси здоровіші за чистокровних собак, не підтверджується. Доктор Ровена Пакер, старша викладачка з поведінки та благополуччя компаньйонських тварин у RVC, зазначила, що популярність дизайнерських метисів значно зросла у Великій Британії за останнє десятиліття.

За її словами, милі "тедді-подібні" риси роблять таких собак привабливими для багатьох сімей. Проте попередні дослідження показали, що багато людей купують цих собак, спираючись на передбачувані характеристики, які не підтверджені науково, зокрема гіпоалергенність, дружелюбність до дітей чи гарне здоров'я.

До речі, "дудли", які стали особливо популярними за останні десятиліття, – це гібридні собаки, отримані шляхом схрещування пуделя з іншими породами.

