Четвероногий патруль на одесском рынке: как пес Джек стал символом 7-го километра

На 7-м километре в Одессе появился его настоящий символ - это пес по имени Джек. Сейчас он настоящий "Биг Босс" Одессы, где его знают едва ли не все местные жители.

Увлекательными и колоритными моментами с участием Джека активно делятся в сети, его часто показывают на странице Промрынка.

Что известно о легендарной собаке с одесского Промрынка?

На самом деле четвероногий уже стал визитной карточкой 7-го километра. Он частенько переодевается в причудливые наряды, то ли полицейского, то ли художника, то ли ковбоя, и охотно фотографируется с покупателями и предпринимателями.

Как рассказали одесситы, когда-то, еще в начале полномасштабного вторжения местные предприниматели спасли эту собаку. Теперь же она стала звездой на рынке. Прохожие просто не могут пройти мимо четверолапого, особенно вспоминая его появление на публике в патрульной форме.

В комментариях пользователи восторженно просматривают истории с Джеком и не сдерживают своих симпатий к песику. Не остаются без внимания и стильные образы собаки. Таким способом хвостатый предприниматель поощряет покупателей посещать торговые точки на рынке.

Супер продавец – зайду обязательно,

– написали в сети.



Джек в наряде моряка / Скриншот с видео

