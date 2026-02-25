Укр Рус
25 февраля, 10:53
Собака игнорирует команды: кинолог назвал 7 причин, о которых даже не догадываются хозяева

Вероника Соцкова
Основні тези
  • Собаки могут игнорировать команды из-за отсутствия эмоционального контакта с хозяином, низкую мотивацию или тренировки в "тепличных" условиях.
  • Последовательность в поведении, использование мотивации и постепенное усложнение тренировок помогают вернуть послушание собаки.

Собака вроде бы знает команды, но ведет себя так, будто игнорирует хозяина? Причин может быть несколько, и не всегда это упрямство животного.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал кинолог Сергей Кузякин.

Почему собака не выполняет команды?

  • Нет эмоционального контакта с хозяином

Даже если собака знает базовые команды, она может их "игнорировать", если между ней и владельцем не налажен контакт. Искренняя похвала, совместные игры и регулярные прогулки помогают укрепить связь и повысить мотивацию.

  • Тренировка проходила в "тепличных" условиях

Пес может слушаться только в знакомом, спокойном месте, но полностью "отключаться" на улице из-за шума, запахов или других животных. Чтобы этого избежать, стоит постепенно усложнять условия тренировки – начинать в спокойном месте и добавлять раздражители.

  • Низкая мотивация

Если вознаграждение не является достаточно привлекательным, собака теряет интерес. Вкусное лакомство, любимые игрушки или эмоциональная похвала – простые способы сделать команду “интереснее” для животного.

  • Команды "теряют значение"

Если владелец слишком часто повторяет команды без четкого последствия, собака может перестать реагировать на них. Эксперт советует произносить только один четкий сигнал и дождаться выполнения.

  • Непоследовательность хозяина

Если сегодня вы позволили псу скакать на диван, а завтра – запрещаете, животное просто теряется в правилах. Все члены семьи должны придерживаться единой линии поведения.

  • Стресс или перевозбуждение

Новые места, громкие звуки или присутствие других животных могут "выключать" способность собаки концентрироваться. С такими раздражителями работают постепенно, используют техники снижения возбуждения.

  • Команда не "автоматизирована"

Собака может знать команду "лежать", но не понимать, что ее надо выполнять и в парке, и дома, и на улице. Чтобы закрепить навык, повторять упражнения следует в разных ситуациях и местах.

Как вернуть собаке послушание?

Кинолог Андрей Довженко замечает, что ситуации, когда на тренировке дома все проходит идеально, а на улице пес "глохнет" – это нормально, ведь послушание надо отрабатывать в реальных условиях.

Сначала нужно начать с "базы". То есть очень хорошо отработайте команды в спокойной обстановке. Впоследствии начните добавлять раздражители – усложняй тренировки шаг за шагом.

Обязательно используйте мотивацию – вкусности, игрушки, похвалу. Важным в изучении является использование "контакта", ведь собака должна смотреть на вас, а не на раздражители.

Будьте интересными для собаки – играйте, общайся, меняйте интонацию. И практикуйте занятия регулярно (10-15 минут ежедневно).

Стоит заметить, что время игры или тренировок с собакой зависит от ее возраста, темперамента, здоровья и породы, варьируясь от нескольких минут до 30 минут или более.

Например, недостаточная игра может привести к нежелательному поведению, тогда как чрезмерная активность может вызвать истощение, поэтому важен баланс.