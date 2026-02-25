Собака игнорирует команды: кинолог назвал 7 причин, о которых даже не догадываются хозяева
- Собаки могут игнорировать команды из-за отсутствия эмоционального контакта с хозяином, низкую мотивацию или тренировки в "тепличных" условиях.
- Последовательность в поведении, использование мотивации и постепенное усложнение тренировок помогают вернуть послушание собаки.
Собака вроде бы знает команды, но ведет себя так, будто игнорирует хозяина? Причин может быть несколько, и не всегда это упрямство животного.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал кинолог Сергей Кузякин.
Почему собака не выполняет команды?
- Нет эмоционального контакта с хозяином
Даже если собака знает базовые команды, она может их "игнорировать", если между ней и владельцем не налажен контакт. Искренняя похвала, совместные игры и регулярные прогулки помогают укрепить связь и повысить мотивацию.
- Тренировка проходила в "тепличных" условиях
Пес может слушаться только в знакомом, спокойном месте, но полностью "отключаться" на улице из-за шума, запахов или других животных. Чтобы этого избежать, стоит постепенно усложнять условия тренировки – начинать в спокойном месте и добавлять раздражители.
- Низкая мотивация
Если вознаграждение не является достаточно привлекательным, собака теряет интерес. Вкусное лакомство, любимые игрушки или эмоциональная похвала – простые способы сделать команду “интереснее” для животного.
- Команды "теряют значение"
Если владелец слишком часто повторяет команды без четкого последствия, собака может перестать реагировать на них. Эксперт советует произносить только один четкий сигнал и дождаться выполнения.
- Непоследовательность хозяина
Если сегодня вы позволили псу скакать на диван, а завтра – запрещаете, животное просто теряется в правилах. Все члены семьи должны придерживаться единой линии поведения.
- Стресс или перевозбуждение
Новые места, громкие звуки или присутствие других животных могут "выключать" способность собаки концентрироваться. С такими раздражителями работают постепенно, используют техники снижения возбуждения.
- Команда не "автоматизирована"
Собака может знать команду "лежать", но не понимать, что ее надо выполнять и в парке, и дома, и на улице. Чтобы закрепить навык, повторять упражнения следует в разных ситуациях и местах.
Как вернуть собаке послушание?
Кинолог Андрей Довженко замечает, что ситуации, когда на тренировке дома все проходит идеально, а на улице пес "глохнет" – это нормально, ведь послушание надо отрабатывать в реальных условиях.
Сначала нужно начать с "базы". То есть очень хорошо отработайте команды в спокойной обстановке. Впоследствии начните добавлять раздражители – усложняй тренировки шаг за шагом.
Обязательно используйте мотивацию – вкусности, игрушки, похвалу. Важным в изучении является использование "контакта", ведь собака должна смотреть на вас, а не на раздражители.
Будьте интересными для собаки – играйте, общайся, меняйте интонацию. И практикуйте занятия регулярно (10-15 минут ежедневно).
Стоит заметить, что время игры или тренировок с собакой зависит от ее возраста, темперамента, здоровья и породы, варьируясь от нескольких минут до 30 минут или более.
Например, недостаточная игра может привести к нежелательному поведению, тогда как чрезмерная активность может вызвать истощение, поэтому важен баланс.