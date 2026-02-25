Собака игнорирует команды: кинолог назвал 7 причин, о которых даже не догадываются хозяева

Собака вроде бы знает команды, но ведет себя так, будто игнорирует хозяина? Причин может быть несколько, и не всегда это упрямство животного.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал кинолог Сергей Кузякин.

Почему собака не выполняет команды?

Нет эмоционального контакта с хозяином

Даже если собака знает базовые команды, она может их "игнорировать", если между ней и владельцем не налажен контакт. Искренняя похвала, совместные игры и регулярные прогулки помогают укрепить связь и повысить мотивацию.

Тренировка проходила в "тепличных" условиях

Пес может слушаться только в знакомом, спокойном месте, но полностью "отключаться" на улице из-за шума, запахов или других животных. Чтобы этого избежать, стоит постепенно усложнять условия тренировки – начинать в спокойном месте и добавлять раздражители.

Низкая мотивация

Если вознаграждение не является достаточно привлекательным, собака теряет интерес. Вкусное лакомство, любимые игрушки или эмоциональная похвала – простые способы сделать команду “интереснее” для животного.

Команды "теряют значение"

Если владелец слишком часто повторяет команды без четкого последствия, собака может перестать реагировать на них. Эксперт советует произносить только один четкий сигнал и дождаться выполнения.

Непоследовательность хозяина

Если сегодня вы позволили псу скакать на диван, а завтра – запрещаете, животное просто теряется в правилах. Все члены семьи должны придерживаться единой линии поведения.

Стресс или перевозбуждение

Новые места, громкие звуки или присутствие других животных могут "выключать" способность собаки концентрироваться. С такими раздражителями работают постепенно, используют техники снижения возбуждения.

Команда не "автоматизирована"

Собака может знать команду "лежать", но не понимать, что ее надо выполнять и в парке, и дома, и на улице. Чтобы закрепить навык, повторять упражнения следует в разных ситуациях и местах.

Как вернуть собаке послушание?

Кинолог Андрей Довженко замечает, что ситуации, когда на тренировке дома все проходит идеально, а на улице пес "глохнет" – это нормально, ведь послушание надо отрабатывать в реальных условиях.

Сначала нужно начать с "базы". То есть очень хорошо отработайте команды в спокойной обстановке. Впоследствии начните добавлять раздражители – усложняй тренировки шаг за шагом.

Обязательно используйте мотивацию – вкусности, игрушки, похвалу. Важным в изучении является использование "контакта", ведь собака должна смотреть на вас, а не на раздражители.

Будьте интересными для собаки – играйте, общайся, меняйте интонацию. И практикуйте занятия регулярно (10-15 минут ежедневно).

Стоит заметить, что время игры или тренировок с собакой зависит от ее возраста, темперамента, здоровья и породы, варьируясь от нескольких минут до 30 минут или более.

Например, недостаточная игра может привести к нежелательному поведению, тогда как чрезмерная активность может вызвать истощение, поэтому важен баланс.