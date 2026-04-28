В Киеве появилась петфрендли-карта: куда можно пойти с животным

В Киеве презентовали обновленную петфрендли-карту, которая помогает горожанам находить удобные места для отдыха с домашними животными. В перечень вошли сотни локаций от площадок для выгула до кафе и ветеринарных клиник.

Инициатива призвана сделать город более комфортным для владельцев животных и их любимцев. Ее опубликовали на сайте ЛУН.

Смотрите также В Кривом Роге из-за долгов закрывают кошачью кофейню: десять четвероногих остались без дома

Что известно о петфрендли-карте Киева?

Компания ЛУН совместно с сетью MasterZoo создали интерактивную карту Киева, на которой собрано около 450 локаций, дружественных к домашним животным. В нее вошли более 250 площадок для выгула собак, около 100 кафе и почти 100 ветеринарных клиник.

Карта содержит подробную информацию о каждой локации, в частности условия пребывания с животными: наличие ограждения, скамеек, урн, тренажеров для дрессировки, а также возможность выгула без поводка.

Петфрендли-карта в Киеве / Скриншот ЛУН

Больше всего площадок для выгула расположено в Шевченковском районе – 57. В Дарницком районе их насчитывается 27, а в Голосеевском – 23.

Примерно четверть всех площадок оборудованы тренажерами для собак, больше всего таких зон – в Днепровском и Дарницком районах. В то же время центр столицы лидирует по количеству заведений, которые позволяют посещение с животными. Больше всего таких мест в Печерском районе – 30, в Шевченковском – 28, а в Подольском – 16.

Карта заведений, в которые можно с животными / Скриншот ЛУН

Кроме зон для выгула, пользователи могут найти кафе с петменю, а также ветеринарные клиники с информацией об услугах и специализации. Наибольшее количество ветзаведений сосредоточено в Голосеевском и Днепровском районах.

Разработчики призывают бизнесы, которые поддерживают pet-friendly культуру, участвовать в инициативе и самостоятельно добавлять свои локации. Это позволит сделать карту еще более полной и полезной для жителей города.

Какие заведения в Киеве петфрендли?

Люди, которые имеют домашних животных, часто сталкиваются с отказом в посещении заведений вместе с любимцем. Но каждый день в Киеве появляется все больше кафе и ресторанов, куда можно свободно прийти с котом или собакой. "ТыКиев" собрали небольшую подборку pet-friendly заведений.

1. Пес Дюк Coffee (ул. Пирогова, 5)

Уютная кофейня с авторскими напитками, десертами и атмосферным двориком. Есть летняя площадка и пространство для отдыха, собакам здесь рады.

2. FLUFFY&FAMILY (ул. Мартовская, 14-б)

Кондитерская для собак и людей: готовят десерты для любимцев по специальным рецептам. Также можно купить аксессуары для животных.

3. Woof-Woof (Оболонская набережная, 19)

Зоокафе с отдельным меню для собак. Здесь проводят лекции, мастер-классы и даже празднуют дни рождения собак.

4. LEO cafe (ул. Литвинского, 64)

Котокафе, где живут коты, которых можно приютить. Можно приходить и со своим любимцем, соблюдая правила поведения.

5. 1900 Coffee Point (ул. Олеся Гончара, 74а; ул. Саксаганского, 112а)

Кофейня с европейским меню, где радушно принимают гостей с животными любого размера.

6. Kyiv Food Market (ул. Князей Острожских, 8)

Большой фуд-маркет с десятками кухонь мира. Дружественный к животным и имеет безбарьерное пространство.

7. DRUZI Cafe&Bar (Андреевский спуск, 2д)

Популярное место для встреч с друзьями, где можно вкусно позавтракать или поужинать вместе с собакой.

8. "Любимый Дядя" (ул. Паньковская, 20)

Ресторан с кухней Ближнего Востока и уютной атмосферой. Принимает даже больших собак.

9. Zigzag (ул. Рейтарская, 13)

Стильное кафе с киевским вайбом, где для собак всегда найдут миску с водой.

10. The Blue Cup Coffee Shop (ул. Чикаленко, 5)

Кофейня с качественным кофе и десертами, которая тепло принимает гостей с котами и собаками.

Где в мире есть заведение только для собак?

В США работает необычное заведение общественного питания, которое полностью ориентировано не на людей, а на их домашних любимцев. Речь идет о фургон-кафе Woofbowl, создан супругами Рон Соло в 2017 году, работающий в Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В этом кафе подают блюда, которые выглядят как обычный фастфуд:

гамбургеры,

картофель фри,

пончики,

мороженое

даже "пиво"

Однако все это предназначено исключительно для собак. Напитки, например, готовят на основе бульона, а все ингредиенты – безопасны и пригодны для потребления животными.

Основатели заведения отмечают, что их идея возникла из любви к собакам и желание создать для них отдельное гастрономическое пространство. Интересно, что иногда люди ошибочно воспринимают фургон за обычное кафе и покупают еду, не сразу понимая, что она предназначена для четвероногих.