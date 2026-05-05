В Киеве хотели запретить животных в магазинах с продуктами

В Киеве не поддержали петицию о запрете пребывания домашних животных в магазинах с продуктами. Инициатива не смогла собрать необходимое количество голосов для рассмотрения городскими властями.

В то же время авторы обращения отмечали санитарные риски и возможные конфликты между посетителями. Инициатива была зарегистрирована 2 марта на сайте Киевского городского совета.

Почему хотели запретить животных в магазинах?

Инициативу зарегистрировали 2 марта на официальном сайте Киевсовета. По состоянию на 3 мая она собрала лишь 576 подписей из необходимых 6 тысяч, поэтому не будет вынесена на рассмотрение депутатов. Несмотря на это, тема вызвала обсуждение, ведь все больше посетителей приходят в магазины вместе с домашними любимцами.

Автор обращения просила городские власти рассмотреть возможность введения запрета на пребывание домашних животных в магазинах, продающих продукты питания. Исключение предлагали сделать только для служебных собак-поводырей, которые сопровождают людей с инвалидностью.

В петиции отмечалось, что несмотря на любовь к животным, продуктовые магазины являются объектами с повышенными санитарными требованиями, поэтому правила должны быть четко определены.

Одним из ключевых аргументов стала санитарная безопасность. Автор отмечала, что присутствие животных в помещениях, где хранятся и продаются продукты, может создавать риски загрязнения. Речь шла, в частности, о:

шерсть, которая может попадать на продукты;

бактерии и паразиты;

контакт животных с тележками, полом или открытыми товарами.

При этом покупатели не всегда могут проверить уровень гигиены после таких контактов.

Отдельное внимание в петиции уделили правам других посетителей.

Часть людей имеет аллергию на шерсть или боится животных, что может создавать дискомфорт во время пребывания в магазине. Посещение продуктовых магазинов должно быть безопасным и комфортным для всех без исключения,

– отмечала автор обращения.

В петиции также подчеркивалось, что продуктовые магазины подпадают под строгие гигиенические требования. Поэтому дополнительные потенциальные источники загрязнения противоречат принципам профилактики пищевых рисков.

Кроме того, отсутствие четких правил часто приводит к конфликтам между покупателями и работниками магазинов. По мнению автора, установление единого правила помогло бы избежать таких ситуаций.

Какие решения предлагали внедрить?

В петиции также содержались конкретные предложения к городской власти:

разработать и принять решение о запрете пребывания домашних животных в продуктовых магазинах;

обязать бизнес размещать информационные знаки при входе;

создать механизмы контроля за соблюдением этих правил.

В то же время отдельно отмечалась необходимость сохранить доступ для служебных собак в соответствии с законодательством и международными нормами.

Несмотря на то, что петиция не набрала достаточной поддержки, дискуссия о пребывании животных в общественных местах продолжается. С одной стороны, растет количество владельцев, которые воспринимают любимцев как членов семьи. С другой – существуют объективные санитарные требования и потребности других посетителей, которые также необходимо учитывать.

Что говорят об этом зоозащитники?

В Украине сформировалась противоречивая ситуация, которую зоозащитники называют "правовой ловушкой". С одной стороны, во многих городах действуют локальные правила благоустройства, которые запрещают посещать магазины, кафе, аптеки и другие публичные места с животными.

С другой стороны, законодательство запрещает оставлять животное привязанным без присмотра возле заведений. В результате владельцы оказываются в безвыходной ситуации: они не могут зайти внутрь с животным, но и не имеют права оставить его на улице. Это создает реальные риски:

животное могут похитить,

оно может испугаться,

убежать или пострадать от холода или жары.

Особенно опасно это во время войны – во время воздушных тревог или обстрелов оставленный любимец может погибнуть. Не менее сложная ситуация и для бизнеса: заведения, которые хотят быть pet-friendly, фактически вынуждены нарушать правила и рисковать штрафами.

Зоозащитная организация UAnimals прямо заявляет, что такая ситуация является абсурдной и требует изменений.

Возможность зайти с животным в помещение – это вопрос не комфорта, а выживания,

– отмечают там.

По их словам, в холодную или жаркую погоду животные быстро теряют силы, а найти укрытие или воду становится сложно. Если животное больное или истощенное, его шансы выжить резко уменьшаются.

UAnimals призывает власти отменить жесткие запреты и ввести гибкий подход:

позволить бизнесам самостоятельно решать, или впускать животных;

обязать заведения обозначать свою политику специальными наклейками;

создать понятные правила для всех – и для клиентов, и для предпринимателей.

Такой подход, по словам зоозащитников, уже работает в отдельных украинских городах и соответствует европейской практике.

Куда можно пойти с животными в Киеве?

В Киеве появилась интерактивная интерактивная петфрендли-карта, которая помогает владельцам животных находить места для отдыха вместе с любимцами. В перечень вошли площадки для выгула, кафе, ветеринарные клиники и другие пространства, открыты для посетителей с животными.

Больше всего на карте представлены зоны для выгула собак – их более 250. Также пользователи могут найти примерно 100 кафе, где позволяют находиться с животными, и почти столько же ветеринарных клиник. Для каждой локации указаны детали: есть ли ограждение, скамейки, урны, специальные тренажеры и разрешен ли выгул без поводка.

Кроме этого, карта позволяет быстро сориентироваться, куда можно пойти с животным в повседневной жизни: от прогулок в парках до посещения заведений питания.

Важно, что бизнесы могут самостоятельно добавлять свои локации, расширяя перечень pet-friendly мест.