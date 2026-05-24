Обратите внимание на эту привычку вашего любимца: почему кот шевелит ягодицами перед прыжком

Язык тела вашего мурлыки многое может рассказать о его привычках и характере. А некоторые кошачьи движения выполняют вполне понятную и логичную функцию. Речь идет о так называемом "ритуальном танце ягодицами" перед прыжком.

Подробнее об этом рассказали специалисты по кошачьему поведению на wamiz.co.uk.

Что означают кошачьи движения ягодицами?

В материале говорится, что такое поведение называют "танцем перед прыжком" или даже "предсмертным покачиванием". Такую привычку считают одной из самых интересных кошачьих привычек.

Хотя это выглядит забавно и мило, ученые до сих пор не имеют окончательного ответа, почему именно коты так делают. Несмотря на отсутствие масштабных исследований этого поведения, современные наблюдения за движениями животных помогли сформировать несколько вероятных объяснений.

В общем, эксперты объяснили, что далеко не все домашние коты демонстрируют такое поведение, но оно случается довольно часто. Более того, подобное можно заметить и среди крупных хищных кошачьих – львов, тигров, леопардов и ягуаров, которые также будто "раскачиваются" перед атакой.



По мнению профессора Джона Хатчинсона из лондонского Royal Veterinary College, который изучает передвижения животных, такие движения могут быть способом подготовки организма к прыжку. Они помогают животному лучше почувствовать положение собственного тела в пространстве, активировать мышцы и подготовить нервную систему к молниеносной реакции во время атаки. Вот несколько возможных причин такого поведения:

Разогрев перед прыжком

Чтобы эффективно оттолкнуться, кот использует обе задние лапы. Перед этим организм должен быть готов к резкой нагрузке, а легкое покачивание задней частью тела может служить своеобразной разминкой, что активирует мышцы и помогает избежать перенапряжения.

Проверка равновесия

Перед прыжком кот "собирает" тело, концентрируется на цели и готовится резко двинуться вперед. В этот момент она часто подтягивает передние лапы поближе и внимательно фиксирует взгляд на объекте. Движения тазом помогают оценить устойчивость и точнее скорректировать положение тела для удачного приземления или же атаки.

Возбуждение от охоты

Для кошек процесс выслеживания добычи часто не менее увлекателен, чем сам результат. Поэтому характерное "покачивание" может быть признаком азарта, предчувствия и эмоционального возбуждения перед прыжком.

Почему кот может прыгать именно на человека?

Если любимец приседает, начинает шевелить задом и внезапно бросается на хозяина, это чаще всего означает не агрессию, а скорее наоборот – желание играть. Так, животное привлекает внимание и реализует природные охотничьи инстинкты в безопасной форме. Игры важны для физической нагрузки, умственной активности и укрепления связи между котом и человеком.

Впрочем, у разных котов уровень активности может отличаться. Если во время игры животное слишком увлекается, царапается или кусается, стоит переключать его внимание на игрушки, чтобы избежать случайных царапин или дискомфорта.

Зачем кот поднимает лапу перед атакой?

Иногда перед прыжком кот еще и зависает с одной поднятой лапой. Это может свидетельствовать о готовности ударить, схватить добычу или удержать равновесие во время движения. Особенно это заметно, когда животное находится на высоте или готовится резко изменить положение.

В общем, резюмировали специалисты, характерное шевеление задом перед прыжком – это часть сложной системы подготовки к атаке, которая помогает котам оставаться точными, ловкими и быстрыми охотниками.

Поэтому когда ваш любимец "танцует" перед тем, как прыгнуть на мячик, бабочку или даже вашу ногу под одеялом, он фактически настраивает тело и мозг на максимально точное движение.