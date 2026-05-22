В то же время, с этим следует быть осторожными. Подробнее о поведении четвероногих рассказала сертифицированный специалист по поведению и дрессировке кошек организации "Wild at Heart" Шани в видеоролике на Youtube.

Актуально "У меня проблема": как ночной звонок арендатора превратился в историю спасения котенка

Почему кот бьется задними лапами?

Прежде всего эксперт рассказала, что так называемые "кроличьи удары" – когда животное хватает объект передними лапами, кусает его и активно бьет задними – в целом является естественной частью кошачьего инстинкта.

Однако проблема возникает тогда, когда кот начинает применять это поведение к рукам хозяина. Многие могут рассматривать такие шалости исключительно как игру.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

На самом же деле, объясняет Шани, мурчик отрабатывает естественный охотничий сценарий. Это поведение, известно как "кроличьи удары", является типичным для хищника: животное хватает "добычу", кусает ее и интенсивно работает задними лапами, имитируя процесс разрывания.

Обратите внимание! Для кота это не проявление злости или агрессии, а врожденный механизм охоты. Именно поэтому специалист не советует позволять коту кусать или "атаковать" человеческие руки во время игры.

Если животное регулярно практикует такую модель поведения на человеке, оно закрепляет ассоциацию: руки – это объект, который можно хватать, кусать и царапать. Со временем это может привести к тому, что кот начнет неожиданно нападать или кусаться даже вне игры.



Охотничьи инстинкты во многом влияют на поведение котов / Unsplash

Шани объяснила, что коты не разграничивают понятия "игра" и "охота" так, как это делают люди. Они просто запоминают сценарий действий. Если этот сценарий повторяется на руках хозяина, именно они могут стать привычным "объектом добычи".

Почему мурлыка кусается?

Эту распространенную кошачью привычку разобрали эксперты из PetMD. Отмечается, что "любовные укусы" у котов – это легкое покусывание человека, когда животное осторожно касается зубами кожи без намерения причинить боль или травмы.

Обычно такие укусы не повреждают кожу, хотя из-за острых зубов могут быть неожиданными. Часто перед этим кот вылизывает человека или ведет себя так, будто ухаживает за ним. Чаще всего это случается во время поглаживаний, когда животное выглядит спокойным и довольным.



Коты – настоящие хищники, поэтому они любят "охотиться" на ваши руки / Unsplash

Причин такого поведения может быть несколько. Иногда это способ проявить привязанность и укрепить контакт с хозяином, но в других случаях кот может сигнализировать, что переутомился от ласки, хочет внимания, чувствует раздражение или просто демонстрирует естественный охотничий или игровой инстинкт.

Именно поэтому, уточнила ветеринарный врач Алисон Геркен, важно обращать внимание не только на сам укус, но и на язык тела животного и на ситуацию, в которой это происходит. В то же время "любовные укусы" следует отличать от настоящих, которые являются более сильными и свидетельствуют о страхе, боль или стресс.

Важно! Если кот прижимает уши, нервно дергает хвостом, шипит, рычит или имеет расширенные зрачки, это сигнал, что животное испытывает дискомфорт и хочет прекратить взаимодействие.

При этом, на странице Cats Protection отметили, что когда кот напуган или находится в стрессе, он обычно пытается убежать и спрятаться. Но если это невозможно, может прибегнуть к агрессии – шипению, царапинам или укусам – как последнему способу защиты.

Внезапная агрессия со стороны мурлыки может быть сигналом боли или болезни, поэтому стоит обратиться к ветеринару. Стресс также могут вызвать другие животные или территориальные конфликты, и кот иногда "срывается" даже на человека, который не является причиной стресса.