"Усатый игнор": почему коты не обращают внимание на хозяев

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда питомец не реагирует на зов или избегает общения. Ветеринары объясняют: в большинстве случаев это не "обида", а природные особенности кошачьего поведения.

В то же время внезапное отчуждение иногда может сигнализировать о стрессе или проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Cats.com.

Почему кот не идет, когда вы его зовете?

Коты – естественно независимые животные, и их социальные потребности значительно отличаются от человеческих. Из-за этого они не всегда стремятся к вниманию, даже если хозяин ожидает более активного контакта.

Большую роль играет характер животного. Некоторые коты от природы более отстранены и вполне довольны минимальным общением. Если такое поведение было всегда, волноваться не стоит.

Также важна ранняя социализация. Если котенок не имел достаточного положительного контакта с людьми в первые недели жизни, во взрослом возрасте он может избегать общения или даже бояться человека.

По словам специалиста по поведению животных Джексон Гелакси, кошки иногда сознательно выбирают уединение. Пушистики могут сидеть у окна, спрятаться в своем уголке и не реагировать на хозяина. И даже если вы несколько раз позовете их по имени, ответом часто будет тишина.

Почему кот игнорирует вас: смотрите видео Джексона Гелакси

Научное объяснение этому феномену дали еще в 2013 году ученые из Токийского университета. Исследование подтвердило: коты действительно распознают голос своего владельца.

Но самое интересное другое. Только 10% котов, которые узнали голос человека, решили хоть как-то на это отреагировать: шевельнуть хвостом, мяукнуть или иным образом показать свою заинтересованность,

– уточнил эксперт.

Какие проблемы могут скрываться за внезапным "усатым игнором"?