Хотят привлечь ваше внимание к чему-то важному: почему коты сбрасывают вещи с поверхностей

Воспитывать котика означает быть готовым к самому непредсказуемому озорству с их стороны. Пушистики нередко любят сбрасывать вещи с поверхностей, проверяя их на прочность. Вместе с тем, они никогда не делают что-то просто так.

Четвероногие дизайнеры точно знают, почему не место на ваших полках. О причинах такого поведения мурлык подробно рассказали в PetMD. Там также объяснили, как можно найти с любимцем общий язык и уберечь помещение от хаоса.

Почему коты так любят "наводить порядки"?

Это заложено природой

Коты – прирожденные охотники. Их инстинктивно привлекают предметы, которые движутся или падают. Когда кот толкает лапой какую-то вещь и наблюдает, как она летит вниз, у него срабатывает охотничий азарт.

Именно поэтому им так нравится гоняться за насекомыми, мячиками или интерактивными игрушками.

Люди сами закрепляют это поведение

Многие владельцы бессознательно поощряют кота продолжать так делать. Например, когда животное начинает сдвигать стакан к краю стола, люди сразу реагируют: говорят коту, смотрят на него или подбегают спасать предмет. Кот быстро понимает, что таким способом можно привлечь внимание хозяина.

Коту скучно

Если у животного мало развлечений и стимуляции, оно начинает искать себе занятие самостоятельно. Коты, которые долго остаются без игр и общения, часто превращают домашние вещи в "игрушки", сбрасывая их на пол.

К этому перечню эксперт по поведению животных Хейли Бергеланд в статье для Daily Paws добавляет еще и то, коты вообще обожают толкать, кусать, гонять и сбрасывать различные предметы, особенно те, что громко падают или разбиваются.

Она также утверждает, что для котов естественно подниматься выше, прятаться и осматривать территорию сверху. Если дома нет специальных комплексов или полочек, животное начинает использовать столы, стеллажи и подоконники. А вещи, которые стоят на пути, легко оказываются на полу.

К этому перечню эксперт по поведению животных Хейли Бергеланд в статье для Daily Paws добавляет еще и то, коты вообще обожают толкать, кусать, гонять и сбрасывать различные предметы, особенно те, что громко падают или разбиваются.

Как отучить любимца сбрасывать вещи?

Прежде всего нужно понять причину такого поведения. Стоит обратить внимание, когда именно кот это делает: возможно, когда хочет есть, скучает или пытается привлечь внимание.

Также важно контролировать собственную реакцию. Если каждый раз вы смотрите на кота, подходите к нему или возвращаете предмет на место – животное может воспринимать это как игру или поощрение. Специалисты одновременно рекомендуют позаботиться о следующем:

убрать хрупкие вещи

Предметы, которые легко разбить, лучше ставить в недоступные места – шкафы, закрытые полки или подальше от краев столов.

создать коту интересную среду

Мурлыкам необходимы когтеточки, игрушки, туннели, интерактивные головоломки и места для лазания. Высокие кошачьи комплексы или полочки у окон помогают животному тратить энергию и наблюдать за окружающим миром.

переключать внимание

Когда кот собирается прыгнуть на стол или начинает "охоту" на предметы, лучше сразу предложить ему альтернативу: бросить игрушку, дать лакомство или занять игрой. Если ваш любимец получает достаточно внимания, активности и развлечений, потребность сбрасывать вещи обычно значительно уменьшается.

Почему кот плохо себя ведет?

Как отмечают на сайте International Cat Care, иногда изменения в поведении кота или его привычном режиме могут свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем. Если вовремя не обратить внимание на проблему, стресс может стать хроническим, а поведение – сложным для коррекции.

Часто владельцы ошибочно воспринимают некоторые действия своих домашних животных как "плохое поведение". На самом деле царапание, кусание или мечение территории могут быть естественной реакцией на страх, напряжение или дискомфорт.

При этом есть некоторые признаки, которые помогают определить уровень "кошачьего счастья". Счастливый мурлыка обычно ведет себя спокойно и уверенно: он активен, хорошо ест, принимает расслабленные позы и охотно контактирует с человеком.

О хорошем настроении также могут свидетельствовать мурлыканье и мяуканье. А медленное моргание считается особым знаком доверия, комфорта и привязанности к хозяину.