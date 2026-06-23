Необычный сезон: почему собаки чаще пропадают именно летом

Каждое лето приюты для животных и волонтеры отмечают рост числа потерянных собак. Причиной этого становятся не только открытые ворота или невнимательность хозяев.

Об этом пишет PetLog.

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Почему летом собаки чаще пропадают?

Летний сезон традиционно считается одним из самых сложных периодов для владельцев собак. Именно в это время значительно увеличивается количество сообщений о потерянных домашних питомцах, а волонтеры и приюты чаще присоединяются к поискам животных.

Одной из главных причин является увеличение времени, которое собаки проводят на улице. В тёплую погоду хозяева чаще берут их с собой на прогулки, отдых у водоёмов, в путешествия или на дачу. В то же время новые места, незнакомые запахи и большое количество раздражителей могут спровоцировать животное сбежать или потеряться.

Еще одним фактором является сезон отпусков. Во время поездок собаки оказываются в непривычной среде, где им сложнее ориентироваться. Даже хорошо дрессированный питомец может растеряться, если испугается или потеряет хозяина из поля зрения.

Специалисты также обращают внимание на сезонную активность животных. Нестерилизованные собаки могут более остро реагировать на запахи других животных и инстинктивно отправляться на их поиски, преодолевая значительные расстояния.

Дополнительную опасность представляют летние грозы, салюты во время праздников и другие громкие звуки. Испуганная собака может резко вырваться с поводка или сбежать через недостаточно защищенное ограждение.

Как предотвратить побег собаки?

Чтобы избежать таких ситуаций, Vetsreet советует соблюдать несколько простых правил:

Используйте адресник с контактными данными

Если собаку найдут посторонние люди, жетон с номером телефона поможет быстро связаться с владельцем и вернуть животное домой.

Не отказывайтесь от микрочипирования

Ветеринары отмечают, что чип является одним из самых надежных способов идентификации животного. При этом важно следить за тем, чтобы контактная информация в базе данных оставалась актуальной.

Регулярно проверяйте снаряжение

Перед прогулкой стоит осмотреть поводок, карабины, ошейник или шлейку. Даже незначительное повреждение может привести к тому, что собака вырвется и сбежит.

Будьте особенно внимательны во время путешествий

В незнакомой местности собака может легко растеряться из-за новых запахов, людей или животных. Эксперты советуют не отпускать питомца с поводка в новых местах.

Контролируйте выход из автомобиля

Прежде чем открыть дверь, убедитесь, что собака пристегнута к поводку или крепко удерживается хозяином.

Позаботьтесь о безопасности двора

Ворота должны быть закрыты, а ограждение — достаточно высоким и без повреждений, через которые животное может выбраться наружу.

Рассмотрите возможность использования GPS-трекера

Такое устройство не предотвращает пропажу животного, но помогает быстрее определить его местонахождение в случае побега.

Что делать, если вы потеряли собаку?

Если собака пропала, эксперты советуют сосредоточиться не только на поиске животного, но и на поиске людей, которые могли её увидеть или приютить.

В отличие от кошек, собак гораздо чаще подбирают неравнодушные прохожие, поэтому важно как можно быстрее распространить информацию об исчезновении. Для этого рекомендуется расклеить бумажные объявления в районе, где в последний раз видели питомца, а также активно публиковать сообщения в социальных сетях и местных онлайн-сообществах.

Не менее важно сообщить о пропаже в ветеринарные клиники, приюты для животных и волонтерские организации. Специалисты отмечают, что расстояние, которое может преодолеть потерявшаяся собака, зависит от нескольких факторов. Среди них — темперамент животного, обстоятельства исчезновения, погодные условия, особенности местности, внешний вид питомца и плотность населения в районе поисков.

Например, испуганное взрывом или фейерверком животное способно убежать на значительное расстояние, тогда как собака, которая просто выбежала из двора, обычно остается неподалеку.